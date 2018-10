Slaba polovica vseh električnih priklopnih vozil, ki jim s tujko pravimo »plug-in electric vehicles« (PEV), je povsem električnih, dobra polovica pa priklopnih hibridov, pri katerih za pogon sicer skrbi kombinacija motorja z notranjim izgorevanjem in elektromotorja, a so krajše razdalje, praviloma nekaj desetkilometrske, sposobni prepeljati tudi zgolj na elektriko. Evropa je mejo milijona tovrstnih vozil tako dosegla slabo leto za Kitajsko in pred ZDA, kjer pa naj bi jo še letos.

242.038 povsem električnih vozil in priklopnih hibridov so v Evropi prodali v prvih osmih mesecih tega leta, kar je že višja številka od vseh celoletnih doslej, z izjemo lanskega leta (291.154).

41 odstotkov je do konca avgusta letos v Evropi znašala letna rast prodaje elektrificiranih osebnih vozil v primerjavi z enakim obdobjem lani. Največji delež pri prodaji vseh novih vozil tovrstna zavzemajo na Norveškem, kar 45 odstotkov, Islandiji (16) in Švedskem (sedem odstotkov).

488 novih elektrificiranih osebnih vozil je bilo letos do konca avgusta registriranih v Sloveniji, kar je sicer 59 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, a še vseeno dovolj le za 0,9-odstotni delež med vsemi prodanimi novimi avtomobili, kar je precej pod evropskim povprečjem (2,1 odstotka).

»Milijon takšnih in drugačnih električnih vozil je pomemben mejnik na poti elektrifikacije in doseganja ciljev glede izpustov, a seveda ni dovolj, saj bo treba v prihodnosti še pospešiti korak,« pravi Viktor Irle, tržni analitik pri podjetju ev-volumes.com.

157.588 električnih priklopnih osebnih vozil, od tega 97.615 povsem električnih in 59.973 priklopnih hibridov, je bilo ob koncu lanskega leta po podatkih organizacije European Alternative Fuels Observatory v norveškem voznem parku, ki slovi kot najbolj elektrificiran v Evropi.

1085 takih vozil je bilo ob koncu lanskega leta medtem registriranih v Sloveniji, od tega povsem električnih 736.

30.683 renaultov zoe so lani prodali v Evropi, s čimer je bil to najbolje prodajan povsem električni avto na stari celini. Letos so jih v prvih osmih mesecih prodali 21.127, a ga je na vrhu zamenjal nissan leaf (na fotografiji, 24.539 prodanih primerkov). Pri priklopnih hibridih je bil medtem tako lani kot v prvih dveh tretjinah letošnjega leta na vrhu mitsubishi outlander PHEV (lani 19.376, letos 12.132 primerkov) pred volkswagnom passatom GTE (13.479 in 10.036).