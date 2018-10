Osemnajst Safkovih izumov je postalo del stalne zbirke muzeja Smithsonian Institution v Washingtonu, kjer hranijo še 30.000 njegovih strokovnih dokumentov, 14 izumov pa je tudi v zbirki Muzeja računalniške zgodovine v kalifornijskem Mountain View. »To je bilo kot nekaj iz Zvezdnih stez, a se kljub vsemu ni zgodilo nič, in to skoraj 30 let,« se spominja svojega najbolj znanega izuma iz osemdesetih let, s katerim je bil za takratno družbo še prezgoden, tako kot je bil za večino prehiter tudi takrat, ko je pred več kot desetimi leti napovedoval, kako pomembna bodo v prihodnosti družbena omrežja. Biblijo družbenih medijev (The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success), ki je na koncu dosegla dva milijona dolarjev prihodkov od prodaje, je izdal leta 2009, čeprav jo je napisal že leto prej. Danes bi, kot pravi, enostavno šel na Amazon in jo v eni uri objavil v elektronski obliki. Enako zdaj počne tudi takrat, ko gre za leposlovje, čeprav se zaveda, da se bo med 3,5 milijona knjigami, kolikor jih je na Amazonu, izgubila tako rekoč vsaka od njih, tudi njegov vestern Love, Lust and Death, ki je bil celo eden od kandidatov za Pulitzerjevo nagrado. Pisanje knjig ni namenjeno zaslužku. Tega mu prinaša njegovo poznavanje marketinga, spletnega oglaševanja in družbenih omrežij, ki pa že danes niso več to, kar so bila še kakšno leto, dve nazaj.

Največ uporabljam Facebook, zelo rad imam LinkedIn, občasno uporabljam Twitter, včasih objavim kaj na Snapchatu, promoviram se tudi na Pinterestu, še vedno imam odprt račun na MySpaceu, čeprav tam nisem več aktiven, nenehno pa objavljam tudi na Youtubu. Youtube je namreč še vedno odličen.

Ker so druge platforme v tako velikem zagonu. Leta 2006 sem prepoznal, da bodo družbena omrežja pomembna, zato sem napisal knjigo Biblija družbenih medijev (Social Media Bible). Leta 2012 so bila družbena omrežja stara štiri leta in ljudje so jih začeli bolj aktivno uporabljati. Takrat so vsi govorili, da ne bodo trajala večno in da bodo enkrat implodirala, ker se jih bodo ljudje prej ali slej naveličali, uničila pa so tudi tradicionalni marketing. Vse to sem poskušal zajeti v svoji naslednji knjigi The Fusion Marketing Bible, a me takrat ni nihče poslušal, zdaj pa strokovnjaki za marketing ugotavljamo, da se Googlova platforma za oglaševanje Google Ads, ki je tudi zelo draga, ne obrestuje, medtem ko je Facebookova platforma za oglaševanje cenejša, a se ne izplača oziroma ne deluje, na Twitterju pa te nihče ne posluša. Lahko nizaš objavo za objavo in prosiš ljudi, naj se odzovejo, a vsak samo ustvarja hrup. Ko sem se v preteklosti hotel povezati s kom na LinkedInu, sem bil povezan v 24 urah, zdaj pa lahko mine tudi več mesecev, preden se to zgodi.

Če pogledate statistike, ima Facebook dve milijardi uporabnikov, a veliko profilov je ustvarjenih samo zaradi publicitete. Veliko število uporabnikov ne pomeni nič. Pogledati morate število aktivnih uporabnikov, teh pa je v povprečju le tretjina ali celo četrtina. Poglejmo, kako oglaševanje deluje v primeru Facebooka. Porabil bom veliko denarja za oglaševalsko kampanjo na Facebooku, želim pa si, da bi Facebookovi uporabniki kliknili na povezavo na mojo spletno stran. A ne bodo. Najbolje je oglas na Facebooku uporabiti za to, da bo uporabnike pripeljal na vašo stran na Facebooku, tam pa se boste povezali z njimi in jih poskušali pripraviti do tega, da obiščejo vašo uradno spletno stran. In enako je na drugih platformah.

Za oglas v tiskanem mediju dobite več, vendar pa tiskani mediji zajamejo veliko manj ljudi. Sam časopisa nisem prijel v roke že več kot desetletje, kup revij, na katere sem naročen, pa se samo veča, dokler jih na koncu ne vržem vstran, ker revij ne berem več, ampak vse informacije dobim na spletu. Vendar pa pri večjih oglaševalskih družbah, ki so ogromno vložile v družbena omrežja, a dobile tako malo nazaj, opažam, da se spet začenjajo vračati k časopisom. Problem je v tem, da je število naročnikov na tiskane medije tako majhno, da je zelo majhen tudi doseg oglasa, sploh ko ciljate na določeno skupino ljudi.

Ni lahko. Poleg tega imate še en problem, ki mu sam pravim demokratizacija tehnologije. Preden sem pri založbi izdal knjigo Biblija družbenih medijev, sem imel kup sestankov, moral sem narediti poslovni načrt, dokazati, da bo knjiga uspešna, analizirati konkurenco. Bilo je obupno. Več možnosti imaš, da zadeneš na loteriji, kot da založba izda tvojo knjigo. Na spletu je drugače. Na Amazonu je 3,5 milijona knjig, vsako leto pa je tam objavljenih 350.000 novih knjig, zato je vprašanje, kako veš, kaj je dobra knjiga in kaj so smeti. Rečeš si, da je smet vsaka knjiga, ker je število dobrih knjig v tako velikem kupu zanemarljivo. In do tega pride, ko eliminiraš ovire za vstop. Podobno se je zgodilo v medijski industriji. Takoj ko so postali popularni blogi, se je začela smrt tradicionalnih medijev, ker ni bilo več nobenega preverjanja informacij in ovir za vstop v medije, splet pa so preplavile lažne novice in smeti. In to nam je naredil Google. Ne moreš vedeti, kaj je smet in kaj ne, razen če ne gre za znamko, ki je vredna zaupanja. Tak je zame Mashable ali TechCrunch.

Problem, ki ga imam z večino mainstream medijev v Združenih državah, je v tem, da so običajno v lasti posameznika ali pa jih sponzorira skupina ljudi, ki razmišljajo enako. CNN, ki je naravnan popolnoma neoliberalno, levičarsko, demokratsko, pogosto objavlja neumnosti, zgodbe, ki so netočne in nepoštene, Fox pa sestavlja skupina desničarskih norcev in republikancev. Ko bosta ti dve medijski hiši poročali o isti stvari, ne boste verjeli, da gre za isto zgodbo. Zato res ne zaupam mainstream medijem, ker ne govorijo resnice. CNN nenehno napada Trumpa in se trudi, da bi naš predsednik izpadel grozno, če pogledate Foxove novice, pa so vse zgodbe namenjene temu, da izpade lepo.

Najbolj cenim LinkedIn. Ljudje pazijo na svoje objave, kar pomeni, da tam ne boste videli mačk, ki poskušajo ujeti ribo v akvariju. Ravno zadnjič sem okaral nekoga, ker je na LinkedInu objavil posnetek psa, ki skače v vodo. To ne spada tja.

O, da.

Nisem velik oboževalec Instagrama, ker družbena omrežja uporabljam izključno v poslovne namene, ne pa v družabne, in Instagrama ne morem videti kot dobro poslovno orodje. Lahko bi rekli, da sem antidružaben uporabnik družbenih omrežij. Ne bom objavljal fotografij žene, otrok, čokoladnih piškotov in veveric.

Dal vam bom primer. Pred nekaj leti sem delal televizijsko oddajo o družbenih omrežjih za PBS. Ko sem iskal sponzorje za oddajo, mi je na misel prišel Scott Monty, ki je pri Fordu pionir za družbena omrežja, zaradi katerih je bil ford potem tri ali štiri leta zapored najbolj prodajan avto. Če bi hotel priti do njega po običajni poti, ne bi nikoli prišel mimo tajnice, zato sem ga poiskal na LinkedInu in mu poslal prošnjo, da se poveže z mano. Ker je strokovnjak za družbena omrežja, je v roku ene ure prošnjo potrdil, jaz pa sem mu potem po elektronski pošti poslal svoje kontakte in ponudbo za sponzoriranje oddaje. Čez eno uro sem bil že na telefonu s podpredsednikom Forda. Tega ne moreš doseči z nobenim drugim orodjem in družbenim omrežjem.

Verjetno že leta 2007, ko je bil še dokaj svež. Ko sem pisal knjigo Biblija družbenih medijev, sem intervjuval 50 vodilnih oseb v podjetjih, ki se ukvarjajo z družbenimi omrežji, razen Facebooka. Do Marka Zuckerberga nisem prišel. Problem pa je v tem, da popularnost izgublja tudi LinkedIn. Ko zdaj pošljem zahtevo za povezovanje, včasih na odgovor čakam tudi po en teden ali pa ga sploh ne dobim. Ljudje so nehali pregledovati sporočila na LinkedInu.

Kot prvo, družbene medije še vedno promovirajo zato, ker od tega živijo, in vam nikoli ne bodo povedali resnice. Druga stvar pa je, da so takrat, ko je zaradi družbenih omrežij svoje bralce začel izgubljati tisk, začeli govoriti, da bodo časopisi izginili. Takrat sem rekel, da je to neumnost in da morda ne bodo več tako popularni in bo število bralcev upadlo, vendar pa nič ne bo nikoli zares izginilo. Ko so prišli računalniki, so govorili, da bomo postali družba brez papirja, pa danes grem skozi več papirja kot kadarkoli prej. Nič ne bo nikoli popolnoma izginilo. Zmanjšala se bosta le učinkovitost in doseg. Časopisi so dosegli svoje dno, zdaj pa so se že nekoliko pobrali, ker začenja upadati priljubljenost družbenih omrežij. Časopisi se nikoli ne bodo vrnili v prvotno stanje, bodo pa v boljšem stanju, kot so bili do zdaj.

Star sem 63 let, generacija ljudi, starih 60 let in več, pa je najhitreje rastoč segment na Facebooku, ker starejši ljudje bolj in bolj spoznavajo, da lahko tako ostanejo v stiku s svojimi otroki in vnuki, srednješolskimi prijatelji…

Da, vsaka ima svojega najbolj priljubljenega. Moja generacija je za Facebook in elektronsko pošto, sinova generacija malo za Facebook in še bolj za elektronsko pošto, mlajša generacija pa skoraj ne uporablja elektronske pošte in malo Facebook, sicer pa je predvsem na Instagramu in Pinterestu. Enako so na Pinterest nori tisti, ki so v zgodnjih in poznih tridesetih letih, večinoma zato, ker imajo majhne otroke in obožujejo rokodelske stvari. Moja hčerka je stara 32 let, sin pa 45. S sinom komuniciram prek elektronske pošte ali pa mu na telefonu pustim glasovno sporočilo, s hčerko pa prek tekstovnih sporočil. Če jo pokličem, se ne bo oglasila, glasovne pošte pa ne uporablja. Žena se je zadnjič sprla z njo, ker jo je večkrat klicala, dokler se hčerka končno ni oglasila in ji rekla, naj ji, če hoče, da jo pokliče nazaj, pošlje tekstovno sporočilo, da jo je klicala.

Prek tradicionalnega založnika sem objavil tri knjige. Ko sem objavil Biblijo družbenih medijev, je, ko sem že našel založnika, trajalo še eno leto, preden je bila knjiga izdana, ker ti procesi trajajo tako dolgo. Se je pa veliko spremenilo tudi v založništvu, ker lahko vsak gre na Amazon in naloži wordov dokument ter objavi knjigo v manj kot 24 urah. Biblija družbenih medijev je bila prodana v toliko izvodih, da je prinesla dva milijona dolarjev zaslužka, a sam sem od tega dobil le deset odstotkov. Založniška hiša je dobila 90 odstotkov vseh prihodkov. Zakaj bi dajali velik del prihodkov založbi, če lahko nekaj takoj objavimo sami na Amazonu in dobimo večji del zaslužka? Pa še Amazon vzame 70 odstotkov.

Tako je. In veste kaj, knjigo objavim eno uro po tem, ko jo končam. Zdaj pa primerjajte: eno leto proti eni uri. Enkrat sem v enem dnevu na Amazonu objavil celo osem knjig, ki so bile sestavljene iz mojih blogov.

Vsi mislijo, da bo, če ste pri veliki založniški hiši, ta skrbela za promocijo in vas vozila po državi, a to je neumnost. Založniška hiša je latinska beseda za tiskalnik. Vse, kar delajo, je, da čakajo na naročila in tiskajo; kar se tiče promocije, pa so popolna izguba denarja, ker tega ne počnejo več. Sam sem zgodaj ugotovil, da je promocija moja odgovornost: moraš blogati, si zgraditi bazo sledilcev in imeti čim več elektronskih naslovov ter objavljati stvari na Facebooku in tako dalje. Hkrati se moraš zavedati, da enako počne tudi 3,5 milijona drugih ljudi, ki imajo svojo knjigo na Amazonu.

Ne prideš. Knjige ne prinašajo več denarja. Vedno so bile marginalne, zdaj pa sploh več nimajo nobene vrednosti.

Ne, ni. To, da je prišla v izbor za nagrado, se je verjetno zgodilo tako, da se je nekoga dotaknila. Zdaj jo imam samo zato, da kdaj komu poklonim kakšen izvod, kar je tudi njena edina vrednost.

Izumljanje je bilo vedno moja strast in vedno sem bil pred časom. Leta 1985 sem bil prvi, ki je ustvaril program za prepoznavanje glasu in glasovni sintetizator. Vsi so želeli, da jim ga predstavim in da imam govore o tem izumu, ker je bilo to kot nekaj iz Zvezdnih stez, kot čarovnija. Lahko si govoril z računalnikom. A kljub vsemu se ni zgodilo nič, in to skoraj 30 let. Zdaj pa je v žepu vsakega človeka.

Ko so se pojavili računalniki, sem vsem podjetjem govoril, da si ga morajo omisliti, a jih nisem prepričal. Trajalo je skoraj deset let, da so računalnike imela vsa podjetja. Enako je bilo z družbenimi omrežji.

Da, danes je to povsod. Z Applom sem v zgodnjih osemdesetih letih sodeloval pri prepoznavanju in sintetiziranju glasu. Takrat so pri Applu, ko je prišel na trg Macintosh, imeli nekaj, čemur so rekli MacInTalk, a so mi dejali, da je sintetiziranje glasu izguba časa. Moral sem jih prositi, naj se mu ne odpovejo. Rekel sem jim, da bom opravil raziskave in izboljšave ter napisal programsko opremo, če mi obljubijo, da ga pustijo v računalniku. Ko je bila programska oprema dovolj dodelana, so privolili, da ga bodo obdržali v operacijskem sistemu, na koncu pa je Apple naredil Siri. Pri opremi zgodnjega prepoznavanja glasu sem sodeloval tudi z Microsoftom in IBM, a prav tako niso dojeli njegove vrednosti, na koncu pa so jo kupili in tako je nastal Drag and Dictate.

V sedemdesetih letih, ko sem imel enega od prvih osebnih računalnikov, nekaj zelo osnovnega, kar si lahko kupil za 99 dolarjev, sem si rekel, da ga lahko pripravim do govora. To mi je res uspelo, a do leta 1985 ni bilo nobenega preboja. Takrat se je pojavil inženir, ki je objavil oglas, da je ustvaril čip, ki ga lahko vkomponiraš v Apple 2 in omogoča prepoznavanje glasu. To sem potreboval, ker se sam imel računalnik, ki je lahko govoril, on pa je imel čip, ki je znal poslušati. Povezal sem se z njim in se lotil izboljšav, na koncu pa dobil računalnik, ki je bil sposoben osnovne komunikacije, in to že leta 1985. Ljudje so bili navdušeni, a nihče ni ničesar naredil. Sam sem takrat dobil idejo, da bi bilo super, če bi z njim lahko prižgal luč ali napravo ter se povezal z neko družbo iz New Jerseyja, in to je bil začetek avtomatizacije doma.

Povezal sem prepoznavanje glasu, sintetizacijo glasu in navigacijo ter prek glasovnega ukaza z računalnikom zmogel prižgati luč, televizijo, zakleniti vrata… Potem mi je nekdo predlagal, da bi sodeloval s hudimi invalidi, ki za skoraj vsako stvar potrebujejo pomoč. Ideja se mi je zdela zanimiva, zato sem naredil raziskavo in ugotovil, da je samo v Ameriki 50 milijonov kvadriplegikov. Izum sem predstavil kvadriplegiku, a ga sprva ni zanimal, čez 30 dni pa se mi je zahvalil, ker mu je rešil življenje. Zgodbo o njem so prenašale tudi televizije, tako da je prišla celo doJohna Scullyja, predsednika Appla. Scully me je povabil v Kalifornijo, jaz pa sem tam ustanovil družbo, ki je potem več kot 15 let sodelovala z Applom, ter rešil več sto življenj po svetu.

Vsi. Shranil pa sem tudi vse dokumente, povezane z njimi. Hranil sem jih v garaži, dokler me niso poklicali iz muzeja Smithsonian. Rekli so mi, da menijo, da sem k povezovanju ljudi in računalnika prispeval več kot kdorkoli, in me vprašali, ali hranim katere od prototipov. Imel sem 19 škatel originalne dokumentacije, tako da je iz Washingtona v Arizono, kjer sem stanoval, priletel njihov glavni arhivar, s katerim sva v hotelski sobi tri dni pregledovala celotno dokumentacijo, ki je obsegala 30.000 dokumentov in vse prototipe.

Gotovino bomo še vedno imeli v denarnici za majhne nakupe, kot je žvečilni gumi ali plastenka pijače, sicer pa bomo vse plačevali s telefonom. Vse bo postalo avtomatizirano.

O tem se zadnja leta veliko govori in nekateri starši v otroke že vstavljajo čipe, če bi se izgubili ali bi jih ugrabili. Mislim, da si ne bomo še tako hitro vstavljali tehnologije v naša telesa, ker mora prej priti do večjih socioloških sprememb in ker ljudje hočejo imeti možnost, da se odklopijo. Bomo pa imeli nekaj podobnega pametnim uram, ki se bodo spremenile v večji zaslon.

S tem, ko umetna inteligenca postaja vedno bolj sofisticirana, sami postajamo vedno bolj previdni in preplašeni. Stephen Hawking se je umetne inteligence neznansko bal, enako nanjo opozarja Elon Musk. Umetna inteligenca bi res lahko bila nevarna, prav ti strahovi pa nas upočasnjujejo pri tem, da bi si tehnologijo, ki je ne moremo nadzorovati, vstavljali v telesa. Sicer pa bi rekel, da moramo biti strokovnjaki za marketing poleg umetne inteligence pozorni tudi na navidezno resničnost in razširjeno resničnost. Te stvari bodo vplivale na marketing ravno toliko kot družbena omrežja.

Če verjamete ali ne, bi to že lahko storili, a tega še nihče ne počne. Tehnologija je tu, samo nobena družba je še ni implementirala.

Zato, ker je polovica ljudi izrazito nenaklonjena temu, saj menijo, da gre za vdor v zasebnost. Mislim, da bi se, če bi vkorakali v nakupovalno središče in bi se pred eno od trgovin pojavil vaš obraz, ki bi vas povabil, da vstopite, prestrašili. To je enako kot z računalniki ali z glasovnim prepoznavanjem – trajalo je 10, 30 let, da smo bili pripravljeni na to, vendar je prej ali slej prišel čas za to.