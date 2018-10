O hišnih preiskavah, ki jih izvaja slovenska policija v sodelovanju s hrvaškim uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK), je danes poročal portal Siol, preiskave so medtem za časnik Večer potrdili na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU).

"Nacionalni preiskovalni urad v sodelovanju s hrvaškim varnostnim organom USKOK izvaja preiskave stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju Ljubljane, Maribora in Kopra in na Hrvaškem zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kaznivih dejanj pranja denarja," so potrdili na policiji.

S kaznivimi dejanji pridobili okoli 1,6 milijona premoženjske koristi Pojasnili so še, da se obravnavana kazniva dejanja nanašajo na plačevanje ponarejenih računov slovenskih gospodarskih družb tuji "off shore" družbi, ustanovljeni v Veliki Britaniji, za storitve, ki niso bile opravljene, v nadaljevanju pa so bila prejeta plačila oprana z veriženjem transakcij. "S kaznivimi dejanji so si storilci pridobili okoli 1,6 milijona evrov premoženjske koristi," še pravijo na policiji. Kaznivih dejanj je osumljenih šest oseb, od tega pet slovenskih državljanov in en hrvaški državljan. Nobena oseba ni bila pridržana. Trenutno v Sloveniji potekajo še tri preiskave stanovanjskih in poslovnih naslovov, pet jih je že zaključenih, prav tako pa potekajo še tri preiskave na Hrvaškem. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.