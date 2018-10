Mož odločitve v PPG Paints Areni v Pittsburghu je bil branilec Kris Letang, ki je zadel v drugi minuti podaljška. Ta se je med strelce vpisal tudi v rednem delu, poleg njega pa so za domače zadeli še dvakrat zadeli Jake Guentzel, po enkrat pa Jamie Oleksiak, Derick Brassard in Rus Jevgenij Malkin. Prvi zvezdnik domače zasedbe Sydney Crosby je prispeval dve podaji.

Za hokejiste iz ameriške prestolnice, ki so sezono odprli v bleščečem slogu in visoko premagali bostonske kosmatince, je T.J. Oshie prispeval dva gola in eno asistenco. Prav po njegovi zaslugi si je Washington izboril podaljšek, saj je v 54. minuti v razmaku 21 sekund dosegel dva gola in zaostanek 4:6 spremenil v izenačenje na 6:6.

Letošnji osmoljenci Stanleyjevega pokala iz Las Vegasa so sezono odprli s porazom, Philadelphia je v ameriškem mestu grehov slavila s 5:2. Gostitelji, ki so v minuli krstni sezoni slavili v zahodni konferenci, v velikem finalu pa izgubili proti Washingtonu z 1:4 v zmagah, so sanjsko odprli tekmo v domači T-Mobile Areni in povedli z golom Jonathana Marchessaulta, nato pa zaigrali medlo, kar so hokejisti iz mesta bratovske ljubezni izkoristili in povedli s 5:1, potem ko je dvakrat zadel Wayne Simmonds, po enkrat pa Oskar Lindblom, Robert Haegg in Scott Laughton.

Še tri četrtkove tekme so se končale po podaljških: New York Islanders so v gosteh premagali Carolino z 2:1, Columbus je slavil v Detroitu s 3:2, Chicago pa v Ottawi s 4:3. V Raleighu je bil mož odločitve v podaljšku Josh Bailey, v Detroitu Artemi Panarin, v Ottawi pa Patrick Kane.

Boston je po hudem uvodnem hudem porazu z Washingtonom v gosteh premagal Buffalo s 4:0, Nashville je bil boljši od New York Rangers s 3:2, Winnipeg od St. Louisa s 5:1, Dallas od Arizone s 3:0, Colorado pa od Minnesote s 4:1.

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar bo na veliko sceno stopil v noči na soboto, njegov Los Angeles bo gostil San Jose.