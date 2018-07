Policija je sporočila, da so Emeryja pogrešili, medtem ko je šel plavat s prijatelji v pristanišču Hamilton. Njegovo truplo so našli v nedeljo popoldan, blizu mesta, kjer so ga nazadnje videli. Za zdaj policija meni, da se je Emery utopil, uradno pa vzrok smrti še ni znan.

Emeryja so leta 2001 kot četrtega na naboru NHL izbrali pri Ottawi, v karieri pa je igral še za Philadelphia Flyers, Anaheim Ducks in Chicago Blackhawks, preden se je leta 2016 športno upokojil.

Podrl je tudi kar nekaj statističnih rekordov igre. »Vsa statistika, vsi te uspehi, ki jih je dosegel, se ne morejo primerjati s toplino njegovega nasmeha ... Počivaj v miru, prijatelj moj,« je ob tragični novici tvitnil legendarni Bernie Parent, sožalna sporočila v hokejskem svetu kar dežujejo.