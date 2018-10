Jaša Vrabec, vodja službe za razvoj sodne uprave: Manko zaupanja v sodstvo lahko privede do zelo ekstremnih situacij

Jaša Vrabec je diplomirani pravnik, ki je v Londonu magistriral iz prava intelektualne lastnine, na ljubljanski fakulteti za družbene vede pa je magistriral še s temo »S postopkovno pravičnostjo in učinkovitostjo do večjega zaupanja v sodstvo«. S tem področjem se je najprej srečeval kot strokovni sodelavec v uradu predsednika vrhovnega sodišča, zadnjih pet let pa na čelu službe za razvoj sodne uprave. Stoji tudi za zadnjo raziskavo zadovoljstva javnosti z delovanjem slovenskih sodišč, s katero so zaupanje v sodstvo preverili pri splošni javnosti, strokovni javnosti in uporabnikih sodišč. Kvantitativne raziskave so v zadnjih sedmih mesecih nadgradili še s projektom Postopkovna pravičnost, v okviru katerega so pripravili različne delavnice z odvetniki, tožilci, sodniki, sodnim osebjem, mediji in drugimi, ki se srečujejo s sodstvom. Vse za namen izboljšanja zaupanja javnosti v sodstvo, ki je v Sloveniji še daleč od idealnega. Raziskava je pokazala, da sodiščem ne zaupa 41,3 odstotka vprašanih, med temi jih več kot polovica izraža skrajno nezaupanje.