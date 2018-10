Lucija Božikov: Rešetke niso prepreke

V medijih pristanejo same slabe zgodbe iz zaporov, ostale pa so zanemarjene, na začetku pogovora potoži Lucija Božikov, vodja sektorja za tretma na generalnem uradu uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Že leta se ukvarja s posamezniki, katerih vsakdanjiki so bili bolj kot toplih besed polni udarcev in pesti, ter jih s sodelavci znotraj zapora poskuša spraviti na drugačno pot, ki jih bo vodila v lepšo prihodnost. »Rešetke niso prepreke,« pravi in večkrat poudari, da je v vsakem človeku nekaj dobrega. To je treba samo najti in v njem prebuditi.