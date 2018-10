Danes 24-letni Klemen Šturm, doma iz Železnikov, je svoj prvoligaški debi še kot mladinec doživel v dresu Triglava iz Kranja. Svojo kariero je nadaljeval v Krškem, od letošnjega poletja pa je nov izziv našel v Prekmurju, kjer na stadionu Fazanerija domuje Mura. Šturm se je na skrajni severovzhod Slovenije preselil kot prosti igralec, saj mu je v Krškem pogodba potekla. Vabilu priznanega trenerja Anteja Šimundže se ni mogel upreti, zato je podpisal pogodbo s prekmurskim prvoligašem. Na začetku sezone je Šturm, ki je do sedaj odigral prav vse minute v prvenstvu, izpolnil pričakovanja svojih delodajalcev. Čeprav je eden tistih nogometašev, ki med igro ni posebej opazen, je izredno pomemben del ekipe, saj s svojo srčnostjo in borbenostjo moštvu daje dodatno kvaliteto, dvakrat v tej sezoni pa je bil recimo izbran v najboljšo enajsterico kroga.

V slovenskem nogometnem prostoru zelo odmeva nedeljska zmaga proti Mariboru. Kako ste proslavili? Za nas nogometaše je bila tekma proti Mariboru le ena izmed številnih prvenstvenih tekem, ki prinaša tri točke na lestvici, tako da prav posebej nismo proslavljali. To so namesto nas opravili naši navijači, ki jim ta zmaga pomeni še nekaj več. Mi smo se sicer zavedali naše dobre predstave in bili veseli zmage, ki je za nas prišla v še kako pravem času, saj smo na nekaj zadnjih tekmah imeli težave z doseganjem zadetkov. Vseeno pa ni šlo za tekmo, ki bi morda odločala o naslovu prvaka ali bi zagotovila obstanek v ligi, tako da igralci zmage prav posebej nismo proslavljali. Podobne predstave si želimo pokazati na vseh prihodnjih tekmah.

To je bila že druga velika zmaga Mure v tej sezoni, na Fazaneriji so padle tudi Domžale. To pomeni, da se proti na papirju močnejšim ekipam lažje motivirate? Pravzaprav ne vem, kje tiči razlog, vsekakor pa se zavedamo, da moramo na vseh tekmah prikazati takšno željo in borbenost, kot smo jo v nedeljo.

Če pogledamo samo odmevni zmagi proti Mariboru in Domžalam, se zdi, da bi se Mura morala boriti za vrh lestvice, potem pa se vam pripeti tekma, kot na primer prejšnji teden v Kranju, ko vas je Triglav premagal s 3:0. Kje ob koncu leta vidite Muro in kako odpraviti ta nihanja v igri? Morda bi res lahko na lestvici imeli kakšno točko več, vendar smo na nekaterih tekmah plačali davek neizkušenosti. Zaenkrat vsi gledamo pozitivno naprej. Moramo garati na treningih, se kaj naučiti iz storjenih napak, vse to pa se bo kasneje pokazalo tudi na lestvici. Mura je letos novinec v prvi ligi, v našem moštvu je tudi veliko igralcev, ki se prvič predstavljajo na zelenicah prve lige. Zavedamo se, da nam morda manjka nekaj izkušenj in da je prva sezona za novinca vedno težka. Zato je naš osnovni cilj obstanek, a hkrati se zavedamo, da imamo kvalitetno ekipo, ki lahko premaga vsakega nasprotnika v ligi. Na vsaki tekmi je treba dati maksimum, se boriti za dober rezultat, s tem pa sem prepričan, da uspeh ne bo izostal in bomo izpolnili svoje cilje.

Po Triglavu in Krškem je to vaš tretji klub v prvi ligi. Kako bi jih primerjali med seboj? Ne bi rad delal neke primerjave, saj sem se v vseh klubih odlično počutil. Je pa res, da je sedaj v Muri moč čutiti, da gre za zelo organiziran klub z bogato tradicijo v Sloveniji, ne glede na vse dogodke v preteklosti. Igralci imamo tukaj na voljo vse, kar potrebujemo, in lahko mislimo samo na svoje delo. Do sedaj mi ni žal, da sem sprejel to ponudbo.

Kako ste zadovoljni s svojim položajem v ekipi? Za zdaj sem s svojim položajem zelo zadovoljen, saj sem veliko na igrišču. Tudi s trenerjem imava odličen odnos, on mi zaupa, jaz pa na igrišču storim vse, da se mu oddolžim za njegovo zaupanje.

Ante Šimundža je zelo priznan slovenski trener. Je pristop do treningov, ki jih vodi opazno drugačen? Glede trenerja nimam niti ene slabe besede. Je gospod na mestu. Ima ogromno znanja in vsak dan se od njega lahko nekaj naučiš. Sem vesel, da lahko treniram in igram pod njegovo taktirko.

Morda niste ravno prisotni v akcijah, ko vaša ekipa dosega zadetke, vendar ste s svojo borbenostjo zelo pomemben del ekipe. Ste eden izmed tistih igralcev, ki je morda kdaj spregledan ob uspehih ekipe, pri trenerjih ste pa taki igralci zelo cenjeni, nenazadnje se to pokaže tudi po tem, da ste odigrali vse tekme do sedaj. Ste zadovoljni z dosedanjimi predstavami v črno-belem dresu? Sam osebno se ne ubadam s tem, kaj si misli javnost in ostali. Pomembno mi je samo to, da po svojih zmožnostih pomagam svoji ekipi do čim boljšega rezultata. Raje sem vsako tekmo med »slabše« ocenjenimi igralci in zmagamo, kot pa med »boljšimi« in izgubimo. Sem oseba, ki od sebe zahteva vedno več. Vedno je lahko še boljše in tako je tudi pri nogometu. Tudi zdaj sem mnenja, da lahko odigram še bolje, sem bolj konkreten v napadu, v obrambi pa ne želim izgubiti dvoboja.

Kje se vidite v prihodnosti? Je cilj tudi tujina? Sem ambiciozen, vendar ne želim razmišljati o tem, kje se vidim v prihodnosti. Razmišljam samo o tem, kako izboljšati sebe in posledično ekipo. Potem pa bomo videli, kam me bo zanesla pot.