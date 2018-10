Proti temu se je treba zaščititi. Ker je plastifikator papirja mogoče kupiti v vsaki papirnici, na spletu pa je mnogo slik prepovedi, se po mestu širijo natisnjeni napisi: Prepovedano! Ne le da je prepovedano pasje kakanje, največkrat so prepovedani še parkiranje, odmetavanje ogorkov, naslanjanje koles in hoja po zelenici. Listki s prepovedmi visijo na stenah, vratih, celo grmovju. Najlepše okrašena stena pa je v ljubljanski Kotnikovi ulici, med Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in fakulteto za varnostne vede. Na eni strani so na zelenici prepovedi za pse in kadilce, na drugi pa niz opozoril, da je dovoljeno parkiranje le za avtomobile s temi in temi registrskimi tablicami, katerih številke so lično natisnjene na plastificiran papir. Za dodatek je še vrsta opozoril, da sneg pada s strehe. Sneg lanske zime, seveda. Sedaj nestrpno čakamo sneg prihajajoče zime, da bodo neugledni in zbledeli listki končno spet dobili svoj namen.