55-letni poslovnež Kočner, lastnik več družb, je od junija v priporu zaradi afere ponarejanja zadolžnic, vendar pa obtožnice proti njemu še niso vložili. Njegove dejavnosti je raziskoval tudi Kuciak, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Da naj bi plačal umor, ga je obtožil poslovnež Zoltan A. Ta je bil po ocenah preiskovalcev posrednik med 44-letno Aleno Zs., ki naj bi naročila in plačala 70.000 evrov za umor domnevnemu morilcu Tomasu Sz. in vozniku Miroslavu M., ki ga je peljal na kraj zločina.

Četverico osumljencev so prijeli in obtožili minuli teden.

Po poročanju časnika, ki navaja vire blizu preiskavi, je Zoltan A. pričal, da mu je Alena Zs. povedala, da je umor naročil Kočner.

Hipoteza, da je omenjena ženska naročila umor, je bila sicer od začetka vprašljiva, saj ni bila v sporu s Kuciakom, prav tako pa naj bi bila davčna dolžnica. Kot navaja slovaški tisk, je delala kot prevajalka italijanščine za Kočnerja, ki je bil boter njene hčerke.

Preiskoval povezavo med mafijo in slovaško politiko

Kuciak je v času umora februarja letos preiskoval povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki. Po njegovem umoru in umoru njegove zaročenke Martine Kušnirove na njunem domu 21. februarja so na Slovaškem proti vladi potekale množične demonstracije, ki so privedle do odstopa premierja Roberta Fica.

Kočner, ki je znan po grožnjah novinarjem, je lani napovedal objavo informacij o njihovem zasebnem življenju.

Slovaški generalni tožilec Jaromir Čižnar je v ponedeljek sporočil, da je bil umor Kuciaka naročen, medtem ko je bila njegova zaročenka naključna žrtev. Glede morebitne vpletenosti Kočnerja pa je dejal, da o tem trenutno ne bo govoril, navaja AFP.

Fico je sicer te dni dejal, da so preiskovalci izključili možnost, da za umorom stoji italijanska mafija v povezavi z uradom slovaške vlade. Premier Peter Pellegrini je danes zanikal, da bi v stranki Smer-SD, ki jo vodi Fico, ali vladi imeli podatke iz preiskave. Ocenil je, da Fico v izjavi samo izrazil odločno zavračanje kakršnihkoli povezav stranke ali urada vlade z umorom, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.