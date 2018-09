Med aretiranimi so po poročanju novičarskega portala Dennik N tudi domnevni morilec in njegovi pomagači, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Policija je na facebooku potrdila, da so v povezavi z nasilnim dejanjem prijeli več ljudi. Nadaljnjih informacij niso želeli podati, saj preiskava še poteka.

Slovaški premier Peter Pellegrini je ob informaciji, da so aretirali osumljence za umor Kuciaka, izrazil zadovoljstvo. »Verjamem, da bo to brutalno dejanje razjasnjeno in da bosta razkrita motiv in tudi tisti, ki je naročil umor, ter da se bodo s tem končale delitve v naši družbi,« je povedal premier po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr.

Odvetnik novinarjeve družine Daniel Lipšic je javnost pozval, naj zaupajo ugotovitvam preiskave. V njej namreč sodelujejo izkušeni preiskovalci, prisotni pa so tudi pripadniki evropskega policijskega urada Europol in drugih tujih organov, je poudaril.

Kuciak in njegova zaročenka sta bila umorjena konec februarja na njunem domu. Preiskovalni novinar je v času umora pisal o povezavah med italijansko mafijo na Slovaškem in vidnimi slovaškimi politiki, tudi iz samega kabineta premierja Roberta Fica. Po umoru so izbruhnili množični protesti, ki so privedli do odstopa premierja in notranjega ministra ter več drugih članov vlade.