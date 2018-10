Vmesni cilj tako glede zmanjšanja izpustov kot deleža električnih ali hibridnih vozil je 20 odstotkov do leta 2025, so sporočili iz parlamenta.

Poslanci so Evropsko komisijo pozvali tudi, naj v dveh letih pripravi načrte za merjenje izpustov ogljikovega dioksida v resničnem okolju, tako kot so to nedavno uvedli za merjenje dušikovih oksidov. Takšne zanesljivejše meritve naj bi uvedli leta 2023.

Poročevalka za ta dosje Miriam Dalli prihaja iz vrst evropskih socialdemokratov (S&D), ki izpostavljajo potrebo po zagotovitvi tranzicije brez prevelikega negativnega socialnega učinka. Zavzeli so se za prekvalifikacijo delavcev, ki bodo zaradi prehoda na zeleno mobilnost ostali brez zaposlitve.

Poslanci so odločili tudi, da mora Evropska komisija do konca prihodnjega leta pripraviti zakonodajo, na podlagi katere bodo potrošnikom zagotovili dejanske in primerljive informacije glede porabe goriva ter izpustov ogljikovega dioksida in drugih škodljivih snovi. Od leta 2025 pa bodo morali proizvajalci po enotni metodologiji poročati o življenjskem ciklu izpustov ogljikovega dioksida za vsa nova vozila, ki bodo prišla na trg.

Cilje je podprlo 389 poslancev, 239 jih je bilo proti, 41 pa se jih je vzdržalo. Ministri EU bodo skupno stališče sprejeli v torek, pogajanja s poslanci o prvi različici sporazuma pa se bodo začela dan pozneje.