Ob vsem tem so makroekonomski podatki v ZDA zelo ugodni. Morda trenutno v pozitivnem smislu še najbolj izstopajo podatki o zaposlovanju in porabi ter prodaji na drobno. Pričakovanja ameriških potrošnikov so na najbolj pozitivni ravni po juliju 2004, večinoma zaradi dobrih napovedi v zvezi s službami in prihodki. Ob pozitivnih pričakovanjih ameriških potrošnikov za bližnjo prihodnost je avgusta raven prodaje na drobno zrasla že sedmi mesec zapored. V medletni primerjavi pa je raven prodaje na drobno avgusta zrasla za 6,6 odstotka. Za četrto in najbolj praznično četrtletje leta, v katerega smo ravnokar vstopili, lahko torej pričakujemo še višjo rast ravni prodaje in potrošnje na drobno v ZDA. To pa ob že omenjenih učinkih davčne reforme lahko poskrbi za solidne poslovne rezultate ameriških podjetij tudi v zadnjem letošnjem četrtletju. Zanimivi podjetji ameriškega gospodarstva v tretjem in zadnjem četrtletju letos bi utegnili biti torej podjetji plačilnega prometa, kot sta Visa in Mastercard, ter podjetji, kakor sta Amazon in Apple. Med zanimivimi panogami ameriškega gospodarstva za isto obdobje so še polprevodniška industrija ter tehnološki in bančni sektor.

Za dolgoročnejši pogled, torej za obdobje, ki presega tretje in zadnje četrtletje letos, se pričakujejo nižje stopnje rasti dobičkov in tudi prihodkov. Nekateri učinki davčne reforme, ki v tem letu višajo dobičke, se v naslednjem letu ne bodo poznali, hkrati pa ameriška centralna banka postopoma dviguje obrestne mere, kar draži zadolževanje podjetij. Tu je še vedno tveganje nadaljevanja trgovinskih vojn, ob vsem se draži tudi nafta in lahko pričakujemo povečan pritisk na dobičke podjetij zaradi višanja plač v ZDA. Seveda pa ne smemo pozabiti, da nekaj volatilnosti na ameriškem trgu lahko pričakujemo že oktobra, in sicer zaradi kongresnih volitev 6. novembra. Skratka, če pustimo dejavnike političnega tveganja, trenutno pripisujem veliko verjetnost za pozitiven zaključek leta, najverjetneje bodo tečaji indeksov na višjih ravneh kakor sedaj, že v prvi polovici naslednjega leta pa lahko pričakujemo nižje stopnje rasti.