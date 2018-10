Pretekli teden so začele veljati 10-odstotne carine na uvoz 200 milijard dolarjev kitajskega blaga v ZDA. Če nadaljnja pogajanja s Kitajsko ne bodo uspešna, se bodo carine v začetku leta 2019 zvišale na 25 odstotkov. Peking na drugi strani napoveduje protiukrepe in se umika od pogajalske mize. Onkraj luže se je zgodil tudi tretji letošnji dvig obrestnih mer ameriške centralne banke (FED) in vsaj delno preusmeril pozornost vlagateljev od napetosti med ZDA in Kitajsko. Temeljna obrestna mera je sedaj v območju med 2 odstotkoma in 2,25 odstotka. Pri 3 odstotkih pa zahtevane donosnosti ameriških desetletnih državnih obveznic ostajajo na najvišjih ravneh letošnjega leta. Navkljub kritikam ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede politike zviševanja obrestnih mer pa vlagatelji letos pričakujejo še eno zvišanje, in sicer na decembrski seji. Dvig obrestne mere je centralna banka pospremila s komentarjem, da se položaj ameriškega trga dela in gospodarstva še naprej izboljšuje, obenem pa je dvignila oceno gospodarske rasti ZDA v letošnjem letu z 2,8 na 3,1 odstotka.

Med pomembnejšimi regijami so edine teden negativno končale evropske delnice. Ključen za to je bil italijanski predlog proračuna za prihodnje leto, po katerem je ciljni primanjkljaj trikrat višji od cilja prejšnje vlade in tudi višji od pričakovanj evropske komisije, ki mora proračun odobriti. Nezaupanje vladi so pokazali tudi vlagatelji, saj so opazno porasle zahtevane donosnosti italijanskih državnih obveznic in upadli tečaji predvsem delnic italijanskih bank.

Proti koncu tedna je epilog dobila tudi zgodba okoli Tesle in spornih tvitov Elona Muska. Musk, ki je ustanovitelj in izvršni direktor družbe, je dosegel poravnavo s SEC, ki ga je obtožil goljufije za vrsto napačnih in zavajajočih tvitov o možnosti privatizacije in umiku Tesle z borze. Po sporazumu o poravnavi bo Musk ostal izvršni direktor (CEO) podjetja, vendar se mora za tri leta odreči vlogi predsednika upravnega odbora in hkrati plačati 20 milijonov dolarjev kazni. Tudi Tesla bo morala plačati 20 milijonov dolarjev kazni in v svoj odbor imenovati dva nova neodvisna direktorja. Na dogajanje se je burno odzvala cena delnice družbe, ki je v petek po objavi obtožbe SEC izgubila 14 odstotkov vrednosti.