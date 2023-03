Po oceni UNCTAD se je blagovna menjava v primerjavi z letom 2021 povečala za okoli deset odstotkov in po njihovi oceni dosegla 25.000 milijard dolarjev. Še močneje, za 15 odstotkov, se je na medletni ravni povečala svetovna trgovina s storitvami, ki je dosegla 7000 milijard dolarjev.

Agencija v poročilu po poročanju francoske tiskovne agencija AFP še posebej izpostavlja ugoden trend naraščanja trgovine s tako imenovanim »zelenim blagom«, kamor spadajo električni avtomobili, vetrne turbine in neplastična embalaža, ki so zasnovani tako, da porabijo manj virov oziroma manj onesnažujejo okolje v primerjavi z njihovimi predhodniki. Trgovina s prvimi je lani zabeležila 25-odstotno rast, z neplastično embalažo in vetrnimi turbinami pa je zrasla za 20 odstotkov oziroma deset odstotkov. »To je dobra novica za planet. To blago je namreč ključno za zaščito okolja in boj proti podnebnim spremembam,« je v izjavi ob izdaji poročila izpostavil eden od avtorjev poročila Alessandro Nicita.

»Zeleno blago « se zoperstavlja padajočemu trendu svetovne trgovine

Po pričakovanjih UNCTAD bo rast svetovne trgovine v prvi polovici letošnjega leta stagnirala. Padajočemu širšemu trendu svetovne trgovine pa se uspešno zoperstavlja trgovina z zelenim blagom, ki na drugi strani še naprej beleži močno rast. Na slabše obete za naprej pa bodo med drugim vplivale visoke ravni inflacije, naraščajoče obrestne mere ter visoke cene energije, hrane in kovin, navaja poročilo. Med največjimi tveganji, s katerimi se bo svetovna trgovina soočala v letu 2023, pa avtorji poročila izpostavljajo geopolitične napetosti, vključno z vojno v Ukrajini.

Poročilo je bilo objavljeno le nekaj dni po tistem, ko so znanstveniki v zadnjem poročilu ZN o podnebnih spremembah opozorili na nujnost ukrepanja proti naraščajočim izpustom toplogrednih plinov, ki prinašajo nepovratne spremembe v okolju. UNCTAD pričakuje, da se bodo zelene industrije v prihodnje še naprej razvijale, ko bodo države okrepile svoja prizadevanja za zmanjšanje emisij in boj proti globalnemu segrevanju. Ob tem ocenjujejo, da bo svetovni trg električnih avtomobilov, sončne in vetrne energije, zelenega vodika in na desetine drugih okolju prijaznih tehnologij do leta 2030 dosegel 2,1 bilijona dolarjev, kar je štirikrat več od trenutne vrednosti.