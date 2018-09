Dober teden po koncu letošnjega Festivala slovenskega filma je (samo) za približno polovico filmov iz tekmovalnega programa že znano, kdaj si jih bo mogoče ogledati v kinu – in to ne bo nujno kmalu. Na prvi vtis je to nenavadno: marsikomu bi se namreč utegnilo zdeti logično, da bi se novi slovenski filmi znašli na sporedu kinematografov zdaj, ko so še »vroči« – ko torej zanje (bodisi zaradi prejetih nagrad ali iz kakšnih drugih razlogov) vlada večje zanimanje, kot ga je slovenska filmska produkcija običajno deležna skozi leto.

