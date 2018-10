V forumih pod objavami slovenskih medijskih hiš smo že od nekdaj priča zanimivemu fenomenu, ko se, ne glede na temo objave, pod njo pogosto že po le nekaj komentarjih pogovor sprevrže v politični prepir o levih ali desnih. Pojav bi lahko poimenovali tudi šest korakov do Janeza Janše oziroma Milana Kučana.

Čeprav smo v naših koncih tega že navajeni, se zdi, da je politizacija v zadnjih letih še posebej huda. Predvsem pa jo je mogoče v tej obliki zaslediti tudi v angleško govorečem delu spleta, kjer pred političnimi konflikti niso varne niti ocene filmov in videoiger. Eden odmevnejših primerov je lanski film Vojna zvezd: Poslednji jedi, okoli katerega so se na facebooku in twitterju lomila kopja glede domnevnega vsiljevanja liberalnih vrednot, feminizma in rasne raznolikosti. Gre za pojav, ki smo mu v zadnjih letih priča v izobilju.