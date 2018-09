Franšizo Vojna zvezd ustvarja Lucasfilm, katerega lastnik je Disney. Ta je oboževalce leta 2015 navdušil z obljubo, da bodo filmu Sila se prebuja, prvemu iz nove trilogije, vsako leto sledili novi iz te sage o temni in svetli sili, jedijih ter ikonah, ki so postali fenomen popularne kulture, Hanu Solu, Luku Skywalkerju, Princesi Lei in Darth Vaderju.

George Lucas z Vojno zvezd gledalce po vsem svetu osvaja že od leta 1977. Filmu Novo upanje sta sledila še Imperij vrača udarec (1980) in Vrnitev jedija (1983). Ti filmi tvorijo originalno trilogijo Vojne zvezd. Nato so bile posnete predzgodbe, v katerih denimo spremljamo, kako je Anakin Skywalker postal Darth Vader. Dogajalni čas te trilogije je več kot 30 let pred originalno, zato so filmi naslovljeni Epizoda I, Epizoda II in Epizoda III. To so Grozeča prikazen (1999), Napad klonov (2002) in Maščevanje sitha (2005).

Desetletje kasneje je v režiji J.J. Abramsa v kinematografe prišel film Sila se prebuja, leto zatem so se oboževalci razveselili novega filma z vzporedno, t. i. spin-off zgodbo Rogue One: Zgodba Vojne zvezd, ki je postavljena v dogajanje tik pred prvim filmom Novo upanje. Trilogijo je nato leta 2017 nadaljeval Rian Johnson s filmom Poslednji jedi, predvidoma decembra naslednje leto pa jo bo sklenil J.J Abrams z Epizodo IX.

V tem letu pa je bil na ogled še en samostojen film, in sicer Solo: Zgodba Vojne zvezd v režiji Rona Howarda. V blagajno je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP prinesel 400 milijonov dolarjev, kar je zmagovit dosežek za večino filmov, a boren za franšizo Vojna zvezd - Poslednji jedi je denimo prinesel 1,3 milijarde dolarjev.