Z jogo se je srečala pri dobrih dvajsetih letih, saj ji je pomagala predvsem za raztezanje in sproščanje. »Od nekdaj sem se navduševala nad bolj aktivnimi športi – tek, kolesarjenje, tudi ples in plezanje. Ko sem po letih neprekinjenega dela nujno potrebovala dopust, sem se za štiri mesece odpravila na pot. Najprej v Avstralijo, nato pa k prijatelju v Indonezijo.« Prijateljstvo je rodilo ljubezen in delo na nacionalni televiziji ter učenje javnega nastopanja ji ni več dalo tistega zanosa, ki ga je iskala v življenju: »Prav tako sem se želela čim prej vrniti k fantu v Indonezijo.« Ko je zbrala dovolj denarja in zaprla status samostojne podjetnice, se je vrnila k svoji ljubezni. »Nekega dne je partner prišel domov in me vprašal, ali bi učila jogo, pa sem mu odgovorila, da niti ne. Šele ko je omenil, da gre za nekaj povsem novega, da med vajo privezan na pas lebdiš, me je prepričal.« Hitro si je na spletu pogledala, za kaj sploh gre, in: »V hipu me je prevzela.« Prvi stik z novo obliko joge je bil kar tečaj za učitelje. »Pred tem sem sicer izvajala jogo hatha, tako da mi filozofija vadbe ni bila tuja,« razkriva Neža, tudi ena prvih na svetu, ki so naredili izpit za učiteljico.

Za začetek dovolj že pogum

Z licenco za učenje je sprva učila na Gili Trawanganu in Baliju. Pred dvema letoma je jogo fly high prvič prinesla še v Slovenijo in jo zdaj, ko se je zaradi nosečnosti vrnila domov v Logatec, nadaljuje v Ljubljani. Kljub porodniški trenutno enkrat na teden vodi tečaje na Ježici. »Iskreno sem vesela vsakega, ki se odloči spoznati jogo fly high. Najbolj pa tistih, ki so do zdaj trdili, da joga ni zanje. Da je preveč umirjena, dolgočasna,« pravi Neža, ki je k vadbi pritegnila tudi nekaj zagrizenih 'fitnes fantov', za katere pripravi fizično zahtevnejšo vadbo. »Prednost vadbe je predvsem, da je tako raznolika in primerna za vsakogar, tudi za začetnika. Vadba je kreativna in zabavna, sama koreografija pa poskrbi, da še tako trdo in zategnjeno telo po redni vadbi postane megafleksibilno.«

Jogo fly high se izvaja s pomočjo pasu, ki je po besedah Neže odličen pripomoček za obvladanje telesa in ga lahko uporabimo podobno kot orodje TRX. Čeprav pas, narejen iz trpežnega materiala za padala z mehkejšo podlogo na sredini, telesu zagotavlja oporo, zahtevajo vadbe ogromno telesnega dela. »Govorimo o stabilizaciji vsega telesa. A za začetek sta dovolj že pogum, da poskusiš nekaj novega, in pripravljenost viseti z glavo navzdol,« pove v smehu in na vprašanje, kako zelo zahtevno je to narediti, odgovori: »Na začetku zagotovo, a predvsem zaradi strahu. Zato pa sem tukaj jaz, ki tečajnika vodim postopno, korak za korakom. In nenazadnje je tukaj tudi pas, ki varuje telo. Pasovi so lahko le v pomoč pri raztezanju ali pa se na njih izvaja celotne asane, ki imajo enake zakonitosti kot tiste v tradicionalni jogi na tleh, je pa njihova izvedba zaradi uporabe pasu drugačna.«