Prav posebno obliko joge – jogico za otroke v metropoli in na Gorenjskem izvaja certificirana učiteljica Rainbow kids yoge Petra Arula. Z mamicami, dojenčki in otroki sodeluje več kot pet let, v tem času je poskrbela za boljše počutje štiristotih mater z dojenčki, otrok pa je bilo vsaj dvakrat toliko.

»Otrokom joga pomaga razgibati telo. Danes imajo otroci neprožne hrbtenice, so premalo gibčni in imajo posledično slabo držo. Veliko jih trpi za poškodbami z več posledicami, kot če bi bili prožnejši in spretnejši. Ne znajo dihati, se sprostiti…« je jasna sogovornica.

Njena vadba jogica za otroke je več kot le igriva joga. Izboljšuje otrokovo moč in gibljivost ter prispeva k dobremu delovanju celega telesa: okostja, živčevja, krvnega obtoka, prebave, dihalnega sistema, hormonskega in mišičnega sistema. Hrbtenici vrača prožnost, prav tako redna vadba gradi koordinacijo in ravnotežje, otroka uči zavedanja lastnega telesa in njegovih omejitev, pomaga ozavestiti okolico, spodbuja sodelovanje z drugimi, uči sproščanja in zmanjšuje stres. Vadeči se osredotočajo na dihanje in uravnovešajo telo ter misli. Po aktivnosti so bolj umirjeni in imajo razvitejšo samodisciplino in samonadzor.

»Jogica je zabaven način, ki privede otroka do razvoja pomembnih veščin v spodbudnem in netekmovalnem okolju, kjer z igro, pravljico, plesom ali petjem vstopi na pot raziskovanja samega sebe in predvsem zavedanja svojih občutkov ob tem,« poudarja strokovnjakinja.

Zdi se ji pomembno, da otroci aktivno povečujejo samozavedanje in gradijo pozitivno samopodobo. Naučijo se sprejemati sebe in svoje pomanjkljivosti ter drugačnost drugega. Postajajo bolj sočutni, spoštujejo vsa živa bitja in spodbujajo ustvarjalnost.

Aktivni tudi dojenčki Kako pravzaprav poteka vadba? »Pri uri jogice požgečkamo sonce (prilagojen pozdrav soncu), pojemo om, se z igro povezujemo s svojim telesom (masaža telesa z igro), delamo asane in dihalne vaje (v domišljijskem ali pravljičnem svetu oponašamo živali, rastline, predmete…) in se umirjamo,« odgovarja strokovnjakinja. Čeprav so otroci zelo dinamična bitja in obožujejo akcijo, na vadbah opaža, kako radi imajo tudi sprostitev, čutenje svojega telesa in dihanje. Cilj vadbe je z igro spoznati osnove joge, prilagojene otroškemu telesu, ob čemer se učijo pravilno dihati, osvajati tehnike sproščanja, izvajati telesne vaje in tako ohranjati elastično telo. Otroci si krepijo moč, popravijo slabo držo, izboljšujejo koordinacijo, se vedno bolj zavedajo svojega telesa in gibov v prostoru, obenem pa povezujejo dihanje in se naučijo umiriti. »Na vadbi jogica za dojenčke z malimi škratki telovadijo tudi njihove mamice. Te se z vadbo opolnomočijo, da verjamejo vase, v svoje sposobnosti biti dobre mame, da spet začutijo sebe in svoje telo, obenem pa se naučijo, kaj vse lahko z dojenčkom počnejo tudi doma, da se z njim še bolj povežejo, mu pomagajo pri krčih, zaprtosti in drugih težavah ter krepijo občutke zaznavanja telesa svojega dojenčka v prostoru,« pojasni Petra Arula.