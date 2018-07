Poleti imamo ljudje več časa za sprostitev in počitek, več prostih trenutkov pa pomeni tudi več možnosti za aktivnosti na prostem. Ker je tako telesno kot duševno kondicijo priporočljivo ohranjati vse leto, je prav, da se tudi med dopustom ne predajamo zgolj ležernosti. V številnih turističnih območjih se tega dobro zavedajo, še posebej ker je znano, da ljudje svoj dopust čedalje bolj radi preživljamo kar se da aktivno.

Razne oblike vadbe v bazenih oziroma vodne vadbe v številnih slovenskih termah tudi v tem poletju razveseljujejo goste. Gre za enega najboljših načinov za ohranjanje telesne pripravljenosti, saj se razgibava celo telo, manj obremenitve je na sklepih, hkrati pa zaradi upora vode porabimo več energije. »Vadba v bazenu je priporočljiva tudi pri različnih boleznih ali poškodbah, saj tako lažje okrepimo mišice in razgibamo sklepe. Med plavanjem marsikdo tako uživa, da pozabi na skrbi in na to, da pravzaprav telovadi. Človek se po vadbi v vodi počuti izjemno,« zagotavlja vaditeljica vodne joge v Rimskih termah Ines Deželak.

Na stojni višini vode

Joga je vadba, s katero odlično poskrbimo za telesno pripravljenost in sproščen um. »Vadba v vodi je namenjena prav vsem, ki želijo narediti nekaj dobrega za svoje telo in hkrati s telesno vadbo poskrbeti za umirjen um. Joga v vodi poteka na podoben način kot sicer, na začetku se sprostimo in osredotočimo z dihalnimi vajami ter ogrejemo sklepe. Z različnimi položaji se posvetimo različnim delom telesa. Tudi vaje za ravnotežje naredimo, te pa so zaradi gibanja vode okoli nas lahko nekoliko bolj zahtevne,« pojasni Deželakova.

Pravi, da plavalno znanje ni pogoj za izvajanje joge v bazenu, saj se vadba izvaja na stojni višini vode, položaji in potek vadbe pa so prilagojeni tako, da z glavo ne gremo pod vodo. »Namesto klasičnega končnega položaja savasane se na koncu umirimo v stoječem položaju, ko so roke v zahvalnem položaju namaste. Oči imamo zaprte, da se lažje osredotočimo na dih. Čisto za konec zmasiramo napetost z obraza, na katero ponavadi pozabimo, ter pomasiramo telo od glave, temena in vratu do ledvenega predela in po nogah. Tak zaključek vadbe zelo ustreza udeležencem, predvsem starejšim.«

Ker je pri jogi zelo pomembno usklajeno dihanje, ki nam pomaga poglobiti posamezne položaje, si vadeči pri nekaterih položajih lahko pomagajo tudi z robom bazena, ki jim daje oporo.