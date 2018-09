Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji vsako leto zboli več kot 1300 žensk in približno deset moških, več kot 400 žensk in nekaj moških pa zaradi te bolezni umre. Navajamo nekaj aktivnosti v oktobru (več na spletni strani www.europadonna-zdruzenje.si).

• 2. oktobra bodo v središču Ljubljane z rožnatimi motivi poslikali zvonce za kolo, s katerimi želijo opozoriti na pomen gibanja in skrbi za zdravje. K sodelovanju so povabili slovenske oblikovalce in mimoidoče, akciji pa se bodo pridružili tudi Mladi zmaji. Rožnati zvonci bodo na voljo za donacijo 5 evrov.

• Članice združenja Europa Donna Slovenija bodo obiskale državni zbor. Poslance bodo opozorile, da je rak bolezen, ki prizadene vso Slovenijo, in da bolniki potrebujejo podporo politike pri skrbi za dostopen in učinkovit zdravstveni sistem.

• V Zagorju, Novem mestu, Novi Gorici, Slovenski Bistrici, na Jesenicah in v Postojni bodo potekali športno-humanitarni dogodki Tek in hoja za upanje.

• V združenju pripravljajo kratke izobraževalne videovsebine, s katerimi bodo promovirali zdrav življenjski slog, pomen samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk. Z njimi bodo nagovorili predvsem mlajše generacije, ki so jih s minulimi aktivnostmi ozaveščanja o raku dojk težje dosegli. Izdelavo videovsebin je podprla Zavarovalnica Triglav.

• Občine so pozvali, da postanejo partner združenju v ozaveščanju o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka. Za vizualizacijo sodelovanja občin pri ozaveščanju ljudi bodo v komunikacijske aktivnosti vključili fotografije prepoznavnih znamenitosti občin z rožnatim detajlom.

• V številnih krajih bodo v rožnate pletenine oblekli drevesa in mimoidoče opozorili, da rak lahko prizadene vsakogar od nas. V akcijo pletenja in kvačkanja pletenin so se vključile ženske iz vse Slovenije.

• V Ljubljani bo potnike prevažal avtobus Europa Donna.

• Telekom Slovenije in Samsung v oktobru podpirata združenje Europa Donna Slovenija s posebno različico mobitela pink ribbon. Združenju bosta namenila 10 evrov od vsakega prodanega telefona.