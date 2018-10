»In potem sem se znašel na kraju, kot ga ni na Zemlji,« je robot sporočil prek twitterja. »Pristal sem na asteroidu Ryugu,« je dodal po pristanku na asteroidu, oddaljenem 300 milijonov kilometrov od Zemlje.

I’m doing it! I’m descending to #Ryugu ! Can’t stop me now! #AsteroidLanding

And then I found myself in a place like no place on Earth. A land full of wonder, mystery and danger! I landed on asteroid Ryugu! #AsteroidLandinghttps://t.co/EDwh99aImv