Plovilo Hayabusa 2 je do asteroida Ryugu, ki se nahaja v »bližini« Zemlje, potovalo od leta 2014, ko so ga izstrelili iz postaje na otoku Tanegashima. Njegova naloga bila pristati na asteroidu, nabrati določeno količino kamnin pod površjem in jih prenesti na Zemljo, da jih bodo lahko znanstveniki preučili.

Da bi narudaril potrebne kamnine, bo Hayabusa 2 uporabil eksplozivna sredstva. »Sprva bomo zelo podrobno preučili strukturo površja asteroida, šele potem bodo določili, kje točno bo plovilo nabralo material,« je dejal dr. Makoto Yoshikawa, vodja odprave Hayabusa 2.

Znanstveniki pogosto preučujejo in zbirajo kamnine z asteroidov, da lahko dobijo podatke in vpogled o nastanku vesolja in sosesk našega sončnega sistema. Asteroidi so namreč ostanki materiala, ki je pred 4,6 milijardami let ustvarilo naš sončni sistem.

Prav tako domnevajo, da bi lahko asteroidi prenašali kemične komponente, kot so voda in organske spojine, ključne za nastanek življenja na Zemlji.