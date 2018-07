Prvi odkrit predmet, ki je k nam prišel iz drugega osončja, je v zadnjem času postajal malo »čuden«. Predmet je začel postopoma spreminjati obliko in okoli njega se je začel širiti plin, kar ni značilno za asteroide. Nove raziskave, ki so jih znanstveniki opravili s Hubblovim teleskopom, so pokazale, da je 'Oumuamua v resnici komet.

Do spoznanja so prišli med raziskovanjem smeri, od kod je 'Oumuamua prišel v našo osončje. Med opazovanjem so opazili nenavadno pospeševanje predmeta, kar jih je glede na pretekle ugotovitve zelo presenetilo in je pomenilo, da njegove poti ne narekuje le gravitacija sonca. Raziskovali so veliko razlogov za spremembo hitrosti in zavrnili vse razen enega – plin, ki ga oddaja 'Oumuamua zaradi taljenja ledu, je kometu dodal dodaten potisk, je dejala Karen Meech, vodja ekipe astronomov z Instituta astronomije na Havajih, ki raziskuje ta nenavaden pojav v našem osončju.