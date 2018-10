Odvetniki Christine Blasey Ford, ki Kavanaugha obtožuje spolnega napada, te obtožbe pa preiskuje FBI, so v torek izrazili razočaranje nad dejstvom, da je FBI ne namerava zaslišati in da agenti ne sledijo številnim drugim obtožbam proti Kavanaughu.

»Ne moremo si predstavljati temeljite preiskave obtožb Fordove, ne da bi agenti FBI zaslišali njo, Kavanaugha in priče dogodkov, ki smo jih opredelili v našem pismu,« sta vodstvu FBI pisala Debra Katzy in Michael Bromwich.

Spletni portal Politico poroča, da naj bi se preiskava končala že danes, republikanci v senatu pa želijo o kandidatu glasovati v petek.

Mnenje, da FBI ne vodi temeljite preiskave oziroma tega ne sme početi, je izrazil tudi odvetnik Deborah Ramirez John Clune. Ramirezova Kavanaugha obtožuje, da se je razgalil pred njo in ji z genitalijami silil v obraz. Clune je FBI priskrbel seznam 20 imen ljudi, ki bi lahko obtožbo potrdili, vendar se agenti FBI niso odzvali.

Fordova je prejšnji teden na zaslišanju v senatnem odboru za pravosodje opisala, kako jo je Kavanaugh pijan spolno napadel pred 36 leti. Njena izpoved se je zdela kredibilna celo republikancem na čelu s Trumpom, ki pa vseeno vztrajajo pri njegovi potrditvi in demokrate obtožujejo zavlačevanja.

Kavanaugh je v odboru za pravosodje uprizoril ognjevit nastop v lastno obrambo z jokom in odrezavimi napadi na demokratske senatorje, ki so ga zasliševali. Demokrati so prepričani, da se je pri tem tudi večkrat zlagal.

Usoda njegove nominacije je v rokah treh zmernih republikanskih senatorjev, ki se še niso javno opredelili, kako bodo glasovali. To so Susan Collins iz Maina, Lisa Murkowski iz Aljaske in Jeff Flake iz Arizone, ki je v torek menil, da je bil Kavanaugh v svojem nastopu v odboru preveč nesramen in strankarski.

Ameriški liberalni komentatorji opozarjajo republikance, da se še niti ne zavedajo, kaj so si zakuhali s svojim odnosom do žensk, ki trdijo, da so žrtve spolnih napadov. Obenem pa nastaja tudi "gibanje" za moške, ki so obtoženi tovrstnih napadov. Konservativni radijski voditelj Rush Limbaugh opozarja, da so ameriške liberalke vse bolj histerične in da se moškim slabo piše.