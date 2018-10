»Pomembno je samo to, da smo v tem stanju ostali neporaženi,« je izpostavil začasni domači trener Saša Kolman. Zamenjal je kaznovanega Mirana Srebrniča, ki mu je sicer ob polčasu dal nekaj napotkov, a očitno niso zalegli, saj je bila Gorica v drugem polčasu v precej podrejenem položaju. »Olimpija nam je očitno pobrala preveč energije,« je še dodal Kolman, ki je sicer kondicijski trener ekipe. Celjani so bili na dobri poti, da izkoristijo odsotnosti poškodovanih (Sorčan, Lipušček) in kaznovanih (Celcer) goriških igralcev že v 9. minuti, ko so povedli. Z diagonalnim strelom je drugega domačega vratarja Štruklja premagal Požeg Vancaš. A so se Goričani uspeli vrniti z akcijo, ki jo je četrt ure pozneje začel Tomiček, nadaljeval Kotnik in za 1:1 zaključil Grudina.

»Odigrali smo dobro tekmo in skoraj z vsem sem zadovoljen, le z rezultatom ne,« je povedal celjski trener Dušan Kosić. Na vprašanje, ali se ekipa uspešno pobira, pa je odgovoril: »Tega ne morem potrditi, ker iz tekme v tekmo kažemo različen obraz. Tokrat sem zadovoljen s prikazanim, že prihodnji teden bo lahko vse drugače.«

Domači vratar Januš Štrukelj je najprej izpostavil izjemno slabo travnato površino v športnem parku in dodal: »Dobro, da smo izkoristili edino priložnost na tekmi. Sam pa sem izkoristil svojo priložnost in pomagal ekipi.« Utegne ostati med vratnicami tudi po vrnitvi Sorčana? »Zavedam se, da je Sorčan prvi vratar ne glede na mojo predstavo.«

Sorčan in tudi branilec Lipušček se po grozljivem trku v Stožicah v prihodnjih dneh vračata na treninge in bosta v konkurenci že v nedeljo na gostovanju v Kranju.

Enajsti krog se je končal v Kidričevem, kjer je Aluminij gostil Triglav in tekmo dobil z 2:0. Peto zmago v sezoni sta domačim že v prvem polčasu z goloma v 13. in 34. minuti zagotovila Alen Krajnc in Rok Kidrić. Premoč na igrišču so imeli Kidričani tudi v začetku drugega polčasa, a je Krajncu drugi zadetek na tekmi preprečila vratnica.

Kranjčani so imeli priložnost tekmo spreobrniti v zadnji tretjini obračuna, ko je bil po prekršku nad Tomom Žurgo v 65. minuti izključen domači branilec Ivan Kontek. Toda Gorenjci številčne prednosti niso unovčili. Celo nasprotno – do konca dvoboja vrat nasprotnika sploh niso ogrozili.

1. SNL, 11. krog 1. Maribor 11 7 3 1 32:10 24 2. Olimpija 11 5 4 2 21:12 19 3. Gorica 11 4 6 1 14:13 18 4. Aluminij 11 5 2 4 18:17 17 5. Domžale 11 4 2 5 18:16 14 6. Celje 11 2 7 2 12:13 13 7. Mura 11 3 3 5 17:17 12 8. Triglav 11 3 3 5 14:21 12 9. Rudar 11 3 1 7 9:27 10 10. Krško 11 1 5 5 5:14 8 Pari prihodnjega kroga, petek ob 17.30: Krško – Rudar, sobota ob 14.45: Domžale – Mura, ob 17. uri: Maribor – Aluminij, ob 20.15: Celje – Olimpija, nedelja ob 15.30: Triglav – Gorica.

Gorica – Celje 1:1 (1:1) Strelca: 0:1 Požeg Vancaš (9.), 1:1 Grudina (24.), športni park, gledalcev 350, sodnik: Sagrković (Vrhnika) 6,5, rumeni kartoni: Grudina, Kolenc, Jermol, Smajlagić; Pišek, Ibišević, Travner. Gorica: Štrukelj 6,5, M. Kavčič 6, Oršolić 6, T. Kavčič 6, Tomiček 6, Curk 5,5, Kolenc 5,5 (od 72. Gulič -), Osuji 5,5, Grudina 6, Kotnik 5,5 (od 67. Jermol -), Filipović 5,5 (od 80. Smajlagić -), trener: Kolman 6. Celje: Rozman 5,5, Zaletel 7, Travner 6,5, Džinić 6, Andrejašič 6, Cvek 6, Pišek 6, Novak 6 (od 90. Benedičič -), D. Štraus 5,5 (od 46. Kerin 5.5), Požeg Vancaš 6,5, Ibišević 5.5 (od 75. Vizinger -, trener: Kosić 6,5. Igralec tekme: Žan Zaletel (Celje) Streli v okvir gola: 5:5, streli mimo gola: 0:7, koti: 4:8, prekrški: 16:14, prepovedani položaji 0:3, posest žoge (v odstotkih): 47:53.