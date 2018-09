Sezona paprike traja vse poletje, ob njegovem koncu, ki bo napočil kmalu, pa nastopi vrhunec, ki pomeni vlaganje, kuhanje ajvarja in podobna opravila, povezana s pripravo ozimnice. Nadevana paprika pa je ena najokusnejših svežih jedi iz tega srednjeameriškega sadeža. Priljubljena je domala po vsem svetu, tudi v vseh državah nekdanje Jugoslavije, kjer marsikje še danes velja za nekakšno narodno jed. Na to se lahko spomnimo vselej, ko v času obilice zrelih paprik diši okoli marsikaterega hišnega vogala, da stopnišč v blokovskih naseljih niti ne omenjamo. Morda prav zaradi tega polnjeno papriko v naših koncih žal ponujajo predvsem v menzah in okrepčevalnicah, drugod po svetu je to splošno priljubljeno jed namreč mogoče dobiti tudi v boljših restavracijah. Seveda ne polnjeno z najcenejšo mešanico mletega mesa in riža ter ne nujno v družbi obveznega krompirjevega pireja in paradižnikove omake. Papriko lahko namreč med drugim nadevamo tudi s svojo najljubšo rižoto ali z ajdovo kašo z gobami, spečemo in skupaj s solato postrežemo kot glavno jed. Če vse skupaj še gratiniramo, ne moremo prav pretirano zgrešiti.

Polnjene paprike po sredozemsko Potrebujemo 2 veliki rdeči papriki, 2 veliki rumeni papriki (ali mešanico zelenih, rumenih in rdečih), 150 g kuskusa, 1 manjšo bučko, 100 g razkoščičenih črnih oliv, 50 g mladega belega ovčjega sira, fete ali podobnega, 1 žlico limonovega soka, 4 žlice ekstra deviškega oljčnega olja, 3 vejice peteršilja, majhen šopek bazilike ali poprove mete, morsko sol. V majhnem loncu pristavimo 2,5 decilitra vode. Ko zavre, odstavimo, vmešamo kuskus, posodo pa pokrijemo za deset minut, da se kuskus napol skuha. Pečico segrejemo na 180 stopinj. Paprikam podolžno odrežemo tretjine, da nastanejo čolnički, ki jih previdno očistimo, odrezane tretjine pa narežemo na drobne kocke. Bučko očistimo in narežemo na drobne kocke. Sir narežemo na drobne kocke. Zelišča ločeno drobno sesekljamo. V skledi zmešamo nakockane paprike in bučke, izkoščičene olive in sesekljani zelišči. Primešamo 2 žlici olivnega olja, limonov sok in sol. Štiri žlice nastale mešanice skupaj s sirom primešamo kuskusu, nato pa s tem nadenemo paprike. Manjši pekač s pokrovom namastimo s preostalim oljem ter vanj enakomerno porazdelimo preostalo zelenjavno mešanico. Nanjo položimo nadevane paprike, vse skupaj pa pokrijemo. Pekač za dobre pol ure postavimo v segreto pečico. Ponudimo skupaj s solato kot lahko glavno jed, izvrstno pa se takšna paprika obnese kot priloga jedem z žara. l Če paprike napolnimo z maso, iz kakršne bi sicer oblikovali kruhove cmoke, vse skupaj pa zapečemo v pečici, nastane izvrstna priloga k mesnim ali zelenjavnim jedem z veliko omake, denimo h gobovemu golažu.