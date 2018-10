Fakin je pojasnil, da sestanek ni bil namenjen dajanju konkretnih navodil direktorjem bolnišnic, ampak je bil pogovor predvsem spoznavne narave. Po njegovih besedah bo ukrepe potrebno doreči z vsako bolnišnico posebej. Dejal je, da je bilo eno od pomembnejših sporočil direktorjem, da ministrstvo in zavod za zdravstveno zavarovanje "delata z roko v roki".

"Iluzorno bi bilo pričakovati, da se bodo bolnišnice rešile izgub že do konca leta," je opozoril minister in izrazil upanje, da bodo do takrat vsaj zaustavili rast izgub. Po njegovih besedah je ekipa direktorjev in zaposlenih v bolnišnicah že v preteklosti dokazala, "da lahko živimo brez dolgih čakalnih vrst". Dodal je, da zaenkrat ne razmišlja o zamenjavah direktorjev.

Kot je dejal Fakin, bi izgube lahko zmanjšali in tudi odpravili z dodatnim denarjem, boljšo organizacijo dela, večjo produktivnostjo v rednem delovnem času in boljšo izkoriščenostjo kadrov. "Pričakujem, da bodo vsi zaposleni dokazljivo delali šest ur in pol na dan. Da ne bodo le prisotni v službi, ampak bodo delali storitve," je poudaril.

"Izgubo lahko zmanjšate tako, da skrajšate čakalne vrste v rednem delovnem času. Mislim pa, da je prostega časa še kar precej," je ocenil minister in napovedal obiske bolnišnic, saj bo po njegovih besedah nekatere "potrebno prepričati ena na ena". Znova je tudi napovedal, da se zdravstvu v prihodnjem letu vendarle obeta več sredstev.

Sicer je bilo po razpoložljivih podatkih v prvem polletju letos kljub sanaciji v izgubi 17 od 27 bolnišnic, pri čemer so bolnišnice skupaj ustvarile 23,7 milijona evrov izgub (17 bolnišnic) in 2,3 milijona evrov dobička (deset bolnišnic). V rdečih številkah je tudi sedem od 15 bolnišnic, ki so v sanaciji.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je 1. avgusta letos čakalo na pregled ali poseg 121.959 bolnikov, od tega 72.012 nad dopustno čakalno dobo.