Po današnji seji vlade si bo vsaj deloma oddahnil minister za zdravje Samo Fakin, saj mu bo ministrski zbor imenoval prvo državno sekretarko. To bo Pia Vračko, ki je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer od leta 2014 vodi program preprečevanja in obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni. Izbor nekoliko odstopa od prvotnih dogovorov znotraj koalicije petih strank, da bodo na ministrstvu za zdravje delovali štirje državni sekretarji, a so pozneje spoznali, da to ne bo izvedljivo zaradi omejitev zakona o vladi.

