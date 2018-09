Zaslišanja preostalih petih ministrskih kandidatov bodo v četrtek. Predsednik posameznega delovnega telesa mora najpozneje 48 ur po zaslišanju predsedniku DZ in predsedniku vlade poslati mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata, ki ga je sprejelo delovno telo. Predsednik vlade pa lahko najkasneje v treh dneh po prejemu mnenja predlog kandidature za ministra umakne, predloži lahko tudi novo kandidaturo. Glasovanje o listi ministrskih kandidatov je sicer pričakovati prihodnji teden.

Odbor za kulturo je po današnji triurni seji predstavitev kandidata za ministra za kulturo Dejana Prešička ocenil kot ustrezno. Prešiček je kot prioriteto izpostavil postopni dvig proračunskih sredstev za kulturo na vsaj 0,5 odstotka BDP do leta 2020. To se mu zdi prepotrebno za ureditev številnih odprtih vprašanj na področju kulture. Prešiček, ki ga je kot kandidata za ministra za kulturo v vladi premiera Marjana Šarca predlagala stranka SD, prihaja iz glasbenega okolja, a kot je dejal na današnji predstavitvi, ima tudi več izkušenj z organizacijo in vodenjem. Od leta 2010 denimo vodi javni zavod z 250 zaposlenimi, ki organizira 200 prireditev na leto. Prav tako pa ima tudi izkušnje z delom na svobodi.

Še brez odločitve o primernosti Lebna za okoljskega ministra

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je prekinil točko seje, v sklopu katere odloča o ustreznosti predstavitve kandidata Jureta Lebna za ministra za okolje in prostor. Leben je sicer obljubil sodelovanje z deležniki ter drugimi resorji. Prioritetno se namerava lotiti problema odpadne embalaže in sanacije degradiranih okolij. »V popolnosti se zavedam, da je obseg dela na ministrstvu za okolje in prostor izjemno velik in izjemno zahteven,« je v svoji predstavitvi poudaril Leben. Med drugim se je zavzel za »dvig odločevalskih in delovnih procesov« ter »vsebine dela« ministrstva. Obljubil je tudi intenzivno sodelovanje z drugimi resorji.