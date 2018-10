Odločitev je temeljila na primeru španske policije, ki je preiskovala rop denarnice in mobilnega telefona. Preiskovalci so zaprosili za dostop do identifikacijskih podatkov uporabnikov telefonskih številk, ki so bile od dneva ropa aktivne na ukradeni napravi. Špansko sodišče je njihovo prošnjo zavrnilo, ker kaznivo dejanje ni bilo dovolj hudo, da bi upravičilo vdor v zasebnost, so sporočili iz Luxembourga. Špansko pravosodje se je nato obrnilo na Sodišče EU s prošnjo za interpretacijo evropske zakonodaje o osebnih podatkih.

EU določa, da se lahko omejijo pravice državljanov z namenom zaščite državne varnosti, obrambe, javne varnosti in preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ter pregona kriminalnih dejanj ali nedovoljene uporabe elektronskega komunikacijskega sistema.

Podatki, ki so jih zahtevali španski preiskovalci, ne pomenijo resnega omejevanja temeljih pravic, so odločili evropski sodniki. Tako poseg v zasebnost ni tako hud, da bi moral biti ta dostop na področju preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj omejen le na boj proti hudemu kriminalu.

Sodišče je še opozorilo, da imajo lahko preiskovalci dostop do osebnih podatkov, iz katerih se lahko oblikuje sklepe o zasebnemu življenju ljudi, le v primeru hujših kriminalnih dejanj, za katere je zagrožena večletna zaporna kazen.