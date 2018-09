Odločitev sodišča je posledica razkritij žvižgača Edwarda Snowdna, ki je leta 2013 opozoril na sporne prakse britanskih obveščevalnih služb, ki so zbirale, procesirale in shranjevale podatke o več milijonih oseb, tudi tistih, katerih komunikacija za njihove operacije ni bila pomembna.

Sodniki so se ukvarjali s tremi vidiki digitalnega nadzora, in sicer masovnim prestrezanjem komunikacij, deljenjem zaupnih podatkov in pridobivanjem podatkov od ponudnikov komunikacijskih storitev, piše Guardian. Odločili so, da je bil s prestrezanjem komunikacij kršen osmi člen evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, ki pravi, da ima vsakdo pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, doma in dopisovanja.

Odločitev je na twitterju pozdravil Snowden, ki je med drugim zapisal: »Zmagali smo.«

For five long years, governments have denied that global mass surveillance violates of your rights. And for five long years, we have chased them through the doors of every court. Today, we won. Don't thank me: thank all of those who never stopped fighting. https://t.co/ARgbI5PKaa