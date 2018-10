V sredo bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Popoldne se bo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji pooblačilo. Burja na Primorskem bo prehodno oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, v krajih z burjo od 6 do 10, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.