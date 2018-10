Padavine se bodo popoldne širile proti vzhodu in do večera zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Zvečer bo na Primorskem zapihala burja. Ponoči bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1300 metrov. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

V torek zjutraj bo dež ponehal. Na Primorskem se bo razjasnilo, pihala bo zmerna burja. Drugod bo sprva še oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj.

Obeti: V sredo in četrtek bo suho vreme, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Burja bo v sredo oslabela in se v noči na četrtek znova nekoliko okrepila.