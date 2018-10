Konec preteklega tedna je senatni odbor za pravosodje zaslišal Christine Blasey Ford, ki je opisala, kako jo je Kavanaugh pred 36 leti na zabavi pijan skušal posiliti. Izpoved Fordove se je zdela kredibilna tudi republikancem v odboru, ki pa so potem vseeno potrdili Kavanaughovo kandidaturo in jo poslali na glasovanje pred celotni 100-članski senat. Kredibilen se jim je zdel tudi Kavanaugh, ki obtožbe zanika in je med zaslišanjem ostro napadel demokrate ter jim obljubil, da se jim bo vse še vrnilo. S tem je po mnenju pravnih strokovnjakov, ki niso na njegovi strani, praktično zagotovil, da na vrhovnem sodišču ne bo odločal nepristransko.

Leva Amerika verjame Fordovi in drugim ženskam, ki Kavanaugha obtožujejo nedostojnih in celo kaznivih dejanj, desna Amerika verjame njemu in republikanci imajo v senat 51 sedežev, za primer neodločenega izida pa na voljo tudi odločilni glas podpredsednika ZDA Mika Pencea, kar bi moralo biti dovolj. Vendar pa oklevata dve republikanski senatorki Lisa Murkowski iz Aljaske in Susan Collins iz Maina, kolesje potrditve pa je zaustavil Jeff Flake iz Arizone, ki je najprej glasoval za napredovanje kandidature pred celotni senat, nato pa dodal, da želi najprej preiskavo FBI. Prej omenjeni senatorki sta se mu pridružili in vodja senatne večine Mitch McConnell je ugotovil, da večine trenutno nima. To je spoznal tudi predsednik Trump in je dovolil preiskavo FBI, čeprav časovno omejeno do 5. oktobra in uvodoma omejeno tudi v obsegu. Ker ne gre za kazensko preiskavo FBI, zvezna policija pri tem dela tako, kot to želi Bela hiša.

Omejena preiskava naletela na kritike Omejena preiskava je naletela na hude kritike žensk in demokratov in FBI lahko sedaj preišče poleg obtožb Fordove še obtožbe Deborah Ramirez, ki trdi, da ji je Kavanaugh prav tako pred več kot tremi desetletji na zabavi mahal pred obrazom s svojim spolnim udom. Tu je pa še Julie Swetnick, ki trdi, da je videla Kavanugha na zabavi v vrsti fantov, ki so čakali pred vrati spalnice, da pridejo na vrsto za spolni odnos z omamljenim dekletom. Agenti FBI so do ponedeljka opravili pogovor z Ramirezovo in tremi udeleženci zabave, na kateri naj bi Kavanaugh napadel Fordovo. S Fordovo še niso govorili, demokratski člani odbora za pravosodje pa imajo seznam več kot 20 oseb, za katere želijo, da jih FBI zasliši. Republikanci trdijo, da gre le za poskus zavlačevanja Kavanaughove potrditve. Washington Post na podlagi zaupnih virov poroča, da FBI ne bo spraševal o Kavanaughovem domnevnem pijančevanju v srednješolskih in študentskih letih, čeprav se temu ne bo mogoče izogniti, saj je to povezano z domnevnim spolnim napadom.