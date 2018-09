Ameriški predsednik Donald Trump je Kavanaugha predlagal za vrhovnega sodnika ZDA. Tik pred predvidenim glasovanjem v ameriškem senatu so se v javnosti pojavili hudi očitki na Kavanaughov račun.

Profesorica psihologije Christine Blasey Ford ga je obtožila, da jo je leta 1982 posilil na šolski zabavi. Kasneje se je pojavila še ena ženska, ki mu očita, da jo je v 80-letih minulega stoletja spolno nadlegoval.

V pogovoru za Fox je Kavanaugh zanikal, da bi bil na šolski zabavi, kot napačne pa je zavrnil tudi očitke druge ženske. V času srednje šole in tudi »mnogo let kasneje«, ni imel nobenih spolnih stikov z ženskami, je zatrdil.

Oglasila se je tudi Kavanaughova soproga Ashley in dejala, da je »težko verjeti« očitkom na račun njenega soproga. Dodala je, da ga pozna že 17 let in je »dostojen, prijazen in dober. Poznam njegovo srce. To ne sodi k Brettu,« je še dejala.