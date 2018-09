Ker zvezi in igralcem ni uspelo doseči novega dogovora glede trženja in obveznosti igralcev zunaj igrišč, ki je potekel po letošnjem svetovnem prvenstvu, so Danci zadnjo prijateljsko tekmo s Slovaško odigrali brez najboljših igralcev. Igrali so nogometaši iz nižjih lig in celo futsala. Tekmo je Danska izgubila z 0:3. Če bi tekmo odpovedali, bi si danska reprezentanca ogrozila teoretični nastop na EP 2020.

Na prvi tekmi lige narodov proti Walesu pa je Danska po začasnem dogovoru nastopila z najboljšimi igralci in zmagala z 2:0. Zdaj so igralci in zveza prišli do dolgoročnega dogovora.