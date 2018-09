Kaj točno so hekerji z napadom želeli doseči, za zdaj ni znano. Prav tako niso znane celotne razsežnosti napada. Glede obsega prizadetih uporabnikov pa gre za največji hekerski napad v facebookovi zgodovini.

Podjetje je z javnostjo doslej delilo, da so hekerji dobili dostop do uporabniških računov po zaslugi kombinacije več ranljivosti, ki so napadalcem dovolile v račune vstopiti, kot bi bili njihovi lastniki. S tem so dobili dostop do vseh podatkov o prizadetih uporabnikih, tudi tistih, ki jih imajo slednji objavljene na strani, a jih ne delijo s preostalimi uporabniki oziroma zgolj z omejenim krogom. Sem lahko sodijo podatki o rojstnih dnevih, spolu, spolni usmerjenosti, političnem prepričanju, izobrazbi, družinskih članih, prebivališču, zaposlitvi... Poleg teh so imeli napadalci dostop tudi do preteklih objav, fotografij in celo zasebnih pogovorov. Prav tako bi lahko napadalci v imenu uporabnikov objavljali vsebine in začenjali nove zasebne pogovore.

Skrb vzbujajoč je predvsem dostop do zasebnih pogovorov, a je predsednik Facebooka Mark Zuckerberg v petek povedal, da njihove dosedanje analize ne kažejo, da bi napadalci zasebne pogovore pregledovali niti naj ne bi objavljali v imenu napadenih računov. Prav tako naj ne bi bili ukradeni podatki o plačilnih karticah, ki jih imajo ponekod povezane z računom. Domnevno so varna tudi gesla, je pa Zuckerberg v petek dodal, da je analiza napada še v začetni fazi in da bi s časom lahko prišli do novih odkritij.