Turk je reli v Poreču in okolici zelo dobro začel in petkov del, ko so prevozili prve tri hitrostne preizkušnje, tudi dobil. A razlike so bile majhne, Čeh David Botka (Škoda Fabia R5) je zaostajal le sedem desetink, poznejši zmagovalec Hadik pa sekundo.

Turk se je iz vodilnega kmalu po začetku današnjega dela relija (s še devetimi "brzinci") prelevil v zasledovalca, saj se je Hadik prebil na prvo mesto. Toda Turk je bil dolgo zelo blizu, šele ob koncu dneva je razlika narasla in na koncu je Madžar slavil s 35 sekundami naskoka. Za Turkom je na tretjem mestu reli končal domačin Viliam Prodan (Škoda Fabia R5), ki je za slovenskim tekmecem zaostal 17 sekund. Turkov najbližji zasledovalec v DP, Italijan Claudio de Cecco (Hyundai I20 NG R5) - v DP tekmuje s slovensko licenco - je v skupni razvrstitvi končal na osmem mestu.

Blizu deseterice je reli končal tudi Tim Novak (Opel Adam R2), na koncu je bil 12., med prvih 15 v skupni razvrstitvi pa so se v konkurenci 57 posadk, ki so končale dirko, za njim zvrstili še Denis Mrevlje (Peugeot 208 R2), Jernej Fakin (Peugeot 208 1.6 16V) in Uroš Papež (Citroen C2 R2 Max).

Sezona DP v reliju se bo končala konec oktobra z dirko v Idriji.