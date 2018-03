Devetkratni svetovni prvak v različnih razredih SP, ki je pred mesecem dopolnil 39 let, je s tovarniško ekipo Movistar Yamaha sklenil še dveletno pogodbo. S tema letoma se bo niz njegovih nastopov oziroma sezon v motociklističnih SP podaljšal že na 24, za Yamaho pa bo tako predvidoma odvozil že 15 sezono. Rossi je sodelovanje z Japonci začel leta 2004, svoj doslej zadnji naslov prvaka je prav z Yamaho osvojil leta 2009.

Kot so pojasnili pri Yamahi, je naveza dirkača in njihovega motorja YZR-M1 prava kombinacija že v zadnjih letih, podobno zato pričakujejo tudi v prihajajoči sezoni. Poudarili so, da je Rossi Yamahin najuspešnejši dirkač v zgodovini, saj je zbral že 56 zmag, 43 drugih mest in 35 tretjih na 206 dirkah. Skupno je sodeloval pri kar 11 odstotkih vseh Yamahinih 500 zmagah v vseh razredih motociklizma.

»Ko sem leta 2016 zadnjič podpisoval pogodbo z Yamaho, sem mislil, da bo zadnja. Odločil sem se, da bom pri morebitnem podaljšanju previden in ne bom hitel. A zadnji dve leti sta me prepričali. Želim ostati v motoGP in želim ostati na tem motorju, ker se na njem preprosto dobro počutim. Delo z mojo ekipo, mehaniki in inženirji me osrečuje,« je za spletno stran ekipe dejal Rossi.