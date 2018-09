Kranjska tekma svetovnega pokala športnih plezalcev v težavnosti se je začela slabo za domače. Skozi za slovensko vrsto precej selektivne moške kvalifikacije se je prebil le prvi slovenski favorit v moški konkurenci Domen Škofic, ki je v večerni polfinale napredoval z najboljšim dosežkom moških kvalifikacij. Na startu je bilo šest Slovencev.

Zato pa so visoka pričakovanja po uvrstitvi v polfinale več kot upravičila dekleta, saj bo v ženskem polfinalu kar osem predstavnic gostiteljev tekmovanja. Od tega so v prvi osmerici štiri Slovenke, osem najboljših iz polfinala napreduje v finale.

V polfinale najboljših šestindvajset so napredovale Lana Skušek (26.), Katja Kadić (24.), Lučka Rakovec (19.), Tjaša Kalan (12.), Mina Markovič (7.), Vita Lukan (6.), Mia Krampl (5.) in Janja Garnbret (2.), ki je v kvalifikacijah vpisala drugi dosežek. Boljša od lanske zmagovalke Kranja in vodilne v seštevku sezone v težavnosti je bila le Jain Kim iz Južne Koreje. Garnbretova se je dotaknila vrha v drugi smeri, Kimova pa je bila na vrhu v prvi smeri. V prvi smeri je 19-letna slovenska junakinja minulega svetovnega prvenstva v Innsbrucku z višino 43+ vpisala četrti dosežek, Kimova pa je imela v drugi smeri tretjo višino, prav tako 43+.

Aktualna svetovna prvakinja Avstrijka Jessica Pilz se je uvrstila na četrto mesto. Tretja je bila njena rojakinja Hannah Schubert. Nato pa je sledil slovenski trojček Kramplova, Lukanova in Markovičeva na petem, šestem in sedmem mestu. Pred vrati polfinala sta ostali Tjaša Slemenšek (30.) in Urška Repušič (34.) v konkurenci 47 tekmovalk na startu. Pred tem so tekmovanje že sklenili Martin Bergant (33.), Klemen Novak (35.), Milan Preskar (37.), Žiga Zajc (42.) in Luka Potočar (43.), ki so v konkurenci 61 tekmovalcev ostali pod mejo šestindvajseterice, ki se bo zvečer pomerila za osem mest za nastop v nedeljskem finalu.

Začetek polfinala v dvorani Zlato polje bo ob 20. uri.