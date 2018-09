Podjetje je napad opazilo v torek, 25. septembra in takoj sprožilo preiskavo, o dogodku pa obvestilo tudi policijo. Vsi uporabniki, ki bi lahko bili oškodovani v napadu so bili danes pozvani k ponovni prijavi v omrežje.

Kot je dejal vodja varnostne službe Guy Rosen so napako odpravili, do kakšnih podatkov, če sploh kakšnih, so se neznanci, ki stojijo za napadom, dokopali, pa še ne more govoriti. »Zasebnost in varnost naših uporabnikov je naša prioritetna skrb, zato se vsem opravičujemo, da je prišlo do tega neljubega dogodka«, je še dodal.