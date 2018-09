Štirje paketi (XS, S, M, L) se gibljejo do 30 evrov na mesec, vsak od njih pa vključuje tako imenovani »nični dostop« - neomejen prenos podatkov za aplikacije, ki naj bi jih ljudje največ uporabljali. Tako izbor najcenejšega paketa poleg določene količine klicev, sporočil in MMS-ov, zagotavlja brezplačen in neomejen dostop do aplikacij Facebook Messenger, Viber in WhatsApp, najdražji pa, poleg naštetih, vključuje še HBO Go, Netflix, A1 Now, Mobia TV, Deezer, Apple Music, Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram in Snapchat.

Takšna ponudba bi bila lahko v nasprotju z načeli internetne nevtralnosti. 203. člen zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 navaja, da ponudniki internetnega dostopa »ne smejo omejevati, zadrževati ali upočasnjevati internetnega prometa na ravni posameznih storitev ali aplikacij, jih neenako obravnavati ali izvajati ukrepov za njihovo razvrednotenje,« z izvzemom specifičnih zakonskih primerov.

Je torej »nični dostop« v navzkrižju z zakonom? Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) je sicer pred leti pri nadzoru Telekoma Slovenije in Simobila (današnjega A1), ko sta ponujala brezplačne aplikacije zunaj zakupljenih količin, izdal odločbo, da to drži, in ponudnika sta morala storitve umakniti. AKOS pa je konec leta 2016 zaradi spremenjene zakonodaje odločbo odpravil, pišejo na portalu slo-tech.

Njihov odgovor na aktualne pakete operaterja je, da je agencija s ponudbo A1 agencija seznanjena. »Ker storitev z ničelno tarifo ne prepoveduje nobena - niti slovenska niti evropska zakonodaja, ostala priporočila pri osnovanju ponudbe pa je operater upošteval, agencija postopka nadzora v tej fazi ne bo uvedla.«