Asia Argento: Nisem ubila Bourdaina!

Italijanska igralka Asia Argento je za Daily Mail prvič spregovorila o smrti svojega partnerja Anthonyja Bourdaina, ki je pred tremi meseci v Parizu storil samomor. Dejala je, da jo ljudje obtožujejo, da ga je ubila oziroma da je kriva za njegov samomor: »Mnogo ljudi ga je občudovalo in so ga imeli radi. Razumem, da ljudje skušajo najti vzrok za njegov samomor, in razumem, da krivijo mene. Tudi jaz bi rada našla vzrok za njegovo dejanje. A ga nisem. Morebiti bi bila pomirjena, če bi izvedela, kaj se je res zgodilo.« Kot je dejala, se ne počuti krive za njegovo smrt, čuti se krivo le zato, ker ni videla, da v sebi nosi toliko bolečine. Bourdain je nekoč dejal, da nikoli ni srečal nikogar, ki bi si tako zelo želel storiti samomor kot on, a da je vse to izginilo, ko je spoznal Argentovo. »Le enkrat mi je pripovedoval o svojih temnih mislih,« je v intervjuju dejala igralka.