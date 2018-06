Davi ga je v hotelski sobi v Strasbourgu neodzivnega našel njegov dober prijatelj, znan francoski kuhar Eric Ripert.

Edinstven pripovedovalec zgodb

»Z neverjetno žalostjo potrjujemo smrt prijatelja in kolega Anthonyja Bourdaina,« so potrdili na CNN-u. »Njegova velika ljubezen do pustolovščin, tkanja novih prijateljstev, do dobre hrane in pijače, pa tudi do neverjetnih zgodb je iz njega naredila edinstvenega pripovedovalca zgodb. Nikoli nas ni nehal navduševati. Zelo ga bomo pogrešali,« so zapisali.

Bourdain je v Franciji snemal novo epizodo serije Parts Unknown (Neznani deli), v kateri je raziskoval kulinariko in druge kulturne značilnosti mest, regij in držav po svetu.

Znan je bil kot pisec priljubljenih del o hrani, leposlovja in stvarne literature. Med televizijskimi serijami pa je med drugim znana njegova Brez rezervacije.

Bourdain je bil, tudi zaradi preteklosti, v kateri je imel tudi težave zaradi zlorabe drog, znan kot »porednež« in »rock zvezdnik« svetovne kulinarike. Prejel je vse možne nagrade na področju kulinarike (za svoje popotniško-kulinarične oddaje bil večkrat nagrajen z emmyjem), leta 2013 tudi nagrado Peabody. Ob sprejemu te je pojasnil, na kakšen način dela. »Postavim zelo enostavna vprašanja – kaj vas dela srečne, kaj jeste, kaj radi kuhate... In po vsem svetu na ta enostavna vprašanja dobimo neverjetne odgovore,« je pojasnil.