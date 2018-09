V soboto zjutraj in dopoldne bo v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačno in povečini brez padavin. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Sredi dneva in popoldne bo povečini sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno jasno, burja bo oslabela. V ponedeljek se bo pooblačilo, popoldne ali zvečer bo pričelo deževati. V torek zjutraj bo dež ponehal, popoldne se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala burja.