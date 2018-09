V sredo bo pretežno jasno. Šibka burja bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, ob morju in na Goriškem do okoli 19 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. Topleje bo.