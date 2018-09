»Veseli me, da smo dogovor obnovili že eno leto pred iztekom obstoječega iz maja 2016, ko smo z avstrijskimi in italijanskimi partnerji ustanovili alpsko hokejsko ligo. To nam omogoča načrtovanje razvoja lige na daljši rok, pomembno pa je tudi s stališča sponzorjev in oglaševalcev,« je ob tej priložnosti povedal predsednik HZS Matjaž Rakovec.

Alpska hokejska liga, ki jo v tretji sezoni sestavlja 17 klubov iz treh držav ustanoviteljic, bo še naprej sodelovala z zvezo IIHF. Tekmovanje bo konec prihodnje sezone dobilo tudi svojega predsednika. AHL bo vodil predsednik HZS Matjaž Rakovec, medtem ko imajo tri krovne organizacije in sodelujoči klubi do konca februarja prihodnje leto čas, da imenujejo svoje predstavnike.

Želja po razvoju in spodbujanju rasti hokeja v treh sodelujočih državah, s poudarkom na mladih igralcih ostaja še naprej primarni in temeljni cilj AHL. Druga pomembna usmeritev lige je finančna vzdržnost z namenom dolgoročnega razvoja sodelujočih klubov. Medijska vrednost AHL znaša že okoli 3,6 milijona evrov, pri čemer se število obiskovalcev povečuje; v drugi sezoni je bilo teh skupno 271.000, kar predstavlja 11-odstotno povečanje v primerjavi s premierno sezono, so sporočili iz HZS.