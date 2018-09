Ljubljanski hokejisti so pred dnevi zelo dobro začeli domači del mednarodnega tekmovanja, saj so v prvi tekmi v svoji dvorani novince iz Milana premagali s 6:0. Danes proti Zell am Seeju niso bili tako učinkoviti, vseeno pa so pobrali poln izkupiček.

Začetek je bil sicer dober za zmaje, saj je Gregor Koblar že v peti minuti z močnim strelom pod prečko matiral vratarja gostov. Domači so se ubranili tudi z dvema igralcema manj, pozneje pa, spet na začetku tretjine, v drugem delu poskrbeli za povišanje vodstva, ko je številčno prednost izkoristil eden letošnjih ljubljanskih novincev, izkušeni branilec Aleš Kranjc.

A pozneje so se gostje vrnili v igro, v 33. minuti znižali, nato pa je bila tekma povsem enakovredna in odprta. Ob koncu so gostje, tudi zaradi zaporednih izključitev na ljubljanski strani, pritisnili, toda vratar Tilen Spreitzer se je izkazal z nekaj obrambami in pomagal, da so tri točke ostale doma.

Ljubljančani bodo v soboto končali niz treh domačih tekem, v Tivoli bo prišel južnotirolski Ritten.